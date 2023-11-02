منتدى الاقتصاد المستدام بالجزائر: نهدف لتوحيد الشخصيات المؤثرة عالميا لدفع عجلة التنمية

صرح محمد إسكندر، مؤسس منتدى الاقتصاد المستدام، بأن "منتدى الاقتصاد المستدام يعمل بمثابة منصة فريدة من نوعها تسمح للشخصيات المؤثرة في العالم بالالتقاء وتقييم التقدم الذي أحرزوه، وتعزيز التغيير التحويلي نحو مستقبل مستدام. فيمكننا بناء عالم عادل وصحي ومستدام للجميع من خلال دعم التعاون وتبادل أفضل الممارسات والحوار، ومتابعة جهودنا المشتركة."

وسيجمع المنتدى بين القادة المؤثرين في مجال التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الرؤساء التنفيذيين ورواد قطاع الصناعة الذين يمكنهم ترأس عمليات تحول النموذج الاقتصادي، يهدف هذا إلى تقييم مساهماتهم في أهداف التنمية المستدامة وإصدار تقرير سنوي بناءً على مقاييس مشتركة، حيث ستعمل هذه المقاييس بمثابة أداة مراقبة لرصد أنشطة الشركة وقراراتها، وتعزيز الحوار، وتبادل أفضل الممارسات خلال المنتدى.

تتضمن الموضوعات المستعرضة للمناقشة في المنتدى كل من النمو الشامل، والاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة، وإزالة الكربون من الوقود الأحفوري، والشمول المالي، والرفاه، وخفض انبعاثات الكربون، والمبادرات المدنية.

بدعم من الجمعية الرئيسية لرجال الأعمال الجزائريين (CREA)، سيعمل المنتدى على توضيح دور الشركات في تحقيق الأهداف العالمية، وتم تشكيل منتدى الاقتصاد المستدام بناءً على الشراكات التي أقيمت مع شركات تعطي أولوية للأثر البيئي والاجتماعي بما لا يؤثر على الربحية، تثبت المنظمات الشريكة التزامها بالتنمية المستدامة، وتشارك معارفها وخبراتها، وتدخل في شراكات رئيسية مع شركات مماثلة.

وتشمل الأهداف الرئيسية تحديد أفضل الممارسات وتنفيذها، سواء في الجزائر أو العالم. كما يشهد المنتدى مشاركة نشطة من القطاعات الجزائرية المعنية التي تشمل وزارة البيئة، ووزارة الطاقة والمناجم، ووزارة الصناعة، ووزارة الفلاحة، ووزارة الاتصال.

وسيطبق المنتدى نهجًا ديناميكيًا يشمل المؤتمرات، وورش العمل، والاجتماعات الخاصة، وقرية الحلول، كما ستشهد القاعة الرئيسية فعاليات إلقاء الكلمات الرئيسية، وعقد حلقات النقاش، وإجراء المناقشات العامة، مما يعطي المساحة لرؤساء الدول حتى بعرضوا استراتيجياتهم الخاصة بتحقيق الأهداف العالمية، وللخبراء حتى يتبادلوا نتائج البحوث، وللرؤساء التنفيذيين حتى يعرضوا خرائط طريق المعنية الاستدامة. وستعمل ورش العمل المصممة لثامنية مواضيع رئيسية خصيصًا على تسهيل التعاون بين ممثلي الشركات، والخبراء، والمؤسسات. وستسمح الاجتماعات الخاصة للأطراف المعنية بالدخول في نقاش مستفيض حول موضوعات محددة، مثل الاستثمارات المشتركة في المشروعات المستدامة وإدارة الأزمات. كما سيركز معرض قرية الحلول على المفاهيم والاتجاهات الحديثة في مجال التنمية المستدامة.

يعد إصدار تقرير سنوي عن الاقتصاد المستدام ضمن النتائج المهمة للمنتدى. وسيعمل هذا التقرير، القائم على جمع البيانات، ومناقشات المنتدى، وتقييمات الأعضاء، بمثابة مقياس لجهود الشركات التي تبذلها من أجل تحقيق الأهداف العالمية، وسيتاح للتنزيل المجاني على موقع seforum.org وسيتم توزيعه على وسائل الإعلام الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن التقرير مساهمات الخبراء في كل موضوع من الموضوعات التي يُغطيها المنتدى، مع اضطلاع الشركاء الاستراتيجيين بدور رئيسي أثناء إعداده.

لمعرفة المزيد عن منتدى الاقتصاد المستدام، يرجى زيارة الموقع التالي seforum.org.