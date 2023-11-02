توزيع لحوم مجانًا على 920 أسرة ضمن الأولى بالرعاية بالأقصر



شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، جمعية الأورمان فى توزيع لحوم عدد 4 عجول و4 خرفان على 920 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقريتي القبلي قمولا والاقالته مركز القرنة، وقريتى الرزيقات قبلي والرزيقات بحرى مركز ارمنت، وقريتى الدير والقراية مركز اسنا، وقريتى البياضية والبغدادى مركز البياضية، وذلك تنفيذأ لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.



وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيداً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.



وأوضح أن الجمعية بمحافظة الأقصر نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.