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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. استخدام زيت القلي في هذه الحالة يصيبك بالسرطان

زيت
زيت

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشورا جديدا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقية، أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة.

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وقالت سهام سوقية، إن تكرار إعادة استخدام زيت القلي وخصوصا اذا كان فيه بقايا طعام مقلي سابقا  - هذا أمر مضر بصحتك ..

فإن هذه المادة المحترقة في زيت القلي قد تتحول إلى مادة ضارة مسببة للسرطان.
.
لذلك لا تحاول ان تستخدم زيت القلي لفترات طويلة او عدة أيام 

حاول أن تغير زيت القلي بشكل مستمر وخصوصا اذا كان به بقايا طعام

- الأفضل أن تتجنب القلي تماما .. واستخدم الشوي .. باستخدام الفرن او القلاية الهوائية .. وغير ذلك ..

زيت زيت القلي الفرن الشوي

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