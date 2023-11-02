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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سارة حازم: الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم في غزة تحت أنظار المجتمع الدولي

الإعلامية سارة حازم
الإعلامية سارة حازم طه

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن مصر مستمرة في استقبال المصابين من قطاع غزة، أيضًا مصر تنسق لإدخال أكبر عدد ممكن من المساعدات الغذائية والإنسانية للقطاع، ولكن أيضًا المجازر لا تتوقف في غزة، وقوات الاحتلال مستمرة في قصف كل شيء في غزة.


وأضافت، خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، أن الاحتلال يرتكب المجازر في قطاع غزة تحت أنظار المجتمع الدولي، والكاميرات، دون توقف، فمئات الأطفال يقتلوا كل يوم، وفلسطين تعيش في كابوس، منوهة أن المباني والمستشفيات وحتى دور العبادة يتم قصفها ليل نهار.

استقبال عدد من المصابين 


وتابعت: "اليونيسف وصف المشاهد في غزة بأنها نهاية العالم، وذكر أنه من أبشع المشاهد دموية هو قصف مخيم جباليا في غزة، وقال اليونيسف بأن ما حدث في جباليا يرتقي إلى جرائم الحرب".


ولفتت سارة حازم طه، إلى أن مصر تستمر في استقبال عدد من المصابين عبر معبر رفح ونقلهم للمستشفيات وتقديم الرعاية الصحية لهم.


وأشارت إلى وجود فتوى فلسطينية تتحدث عن دفن شهداء غزة دون انتظار التعرف على هويتهم، لأن بقائهم وسط انقطاع الكهرباء وعدم وجود أماكن مجهزة لهم بمثابة كارثة.

الإعلامية سارة حازم طه الكهرباء المجتمع الدولي المساعدات الغذائية جرائم الحرب قصف مخيم جباليا

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