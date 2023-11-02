مديرة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية: نخطط لافتتاح قسم الحرف اليدوية العام المقبل

قالت أسماء جميل منير مدير مدرسة الفنون التكنولوجيا التطبيقية، إن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الشهادة الإعدادية، وبها أكثر من 7 قسم ومدة الدارسة بها 3 سنوات، بالشراكة مع أكاديمية الفنون.

التخصصات والاقسام المتاحة في مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ؟

وأضافت لـ “صدى البلد”، أن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية تقوم بتدريس تخصصات: تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت والتصوير، وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية ، والماكياج والتنكر والأقنعة ، وتصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية ، وصناعة وتحريك الدمى والعرائس ، وصناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية ، وتكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية ، وإدارة خشبة مسرح وتكنولوجيا الحرف اليدوية ، والمنتجات الورقية .

هل تخطط المدرسة إلي افتتاح اقسام جديدة بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ؟

وأوضحت أن المدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية بالفعل نخطط إلي افتتاح قسم الحرف اليدوية في العام القادم يكون متاح للطلاب الالتحاق بيه، وأن المدرسة وضعت مجهود كبير الانتهاء من اعداد البرنامج الدراسي بالقسم حيث تم تصميم القسم بمساعدة دكاترة متخصصين.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية هي الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا لمبدعي مصر من أصحاب المهن والحرف الفنية، لتخريج العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في تنفيذ العروض الحية وعروض الوسائط التكنولوجية، في كافة تخصصات فنون الأداء والعرض والمهن التراثية للصناعات الثقافية مثل: صناعة السينما – والمسرح – والفيديو – والبالية – والعروض الموسيقية – والفنون الشعبية – وفنون الطفل.

على جانب آخر زارت وفود من دولتي الكونغو وكوت ديفوار مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، بما في ذلك مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة وي مدينة نصر للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الشهيد احمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا من قبل وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني بعدد من الدول الأفريقية في استكشاف التجربة المصرية في منظومة التكنولوجيا التطبيقية.

رافق الوفود في زيارتهم الدكتور تامر نجم الدين، المدير العام للإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى مديري المدارس والشركاء الصناعيين.

وتعكس هذه الزيارات رغبة الدول الأفريقية في الاطلاع على تفاصيل التجربة المصرية في منظومة التكنولوجيا التطبيقية وتبادل الخبرات.

وأبدت الوفود رغبتها في إقامة برنامج تدريبي مكثف لطلابها في مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية واكتساب التدريبات العملية بها.

وتؤمن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية في مجال التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتأكيد على أهمية الشراكة مع رجال الصناعة في القطاع الخاص، كما تسعى لتعزيز العلاقات الخارجية من خلال تبادل الوفود وإقامة برامج تدريبية مكثفة.

وعلى جانب آخر .. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بزيارة جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المعرض والملتقى الدولي السنوي الثاني لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع قوى عاملة مصر ، حيث تم عرض نماذج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في هذا الحدث الهام.

وخلال الزيارة، التقى الرئيس ببعض طلاب التكنولوجيا التطبيقية وتحدث معهم عن تخصصاتهم وطموحاتهم وآمالهم ، وأبدى اعجابه بما حققه الطلاب من مهارات في العرض والثقة بالنفس وأمالهم في التغيير.

وأشار الرئيس، إلى أهمية الاستمرار في التدريب والتأهل لسوق العمل وأن الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويًا، وان نجاح منظومة التكنولوجيا التطبيقية تؤكد على أهمية مشاركة رجال الأعمال في القطاع الخاص في التعليم الفني واننا نحتاج لـ1000 مدرسة، وأننا مستمرون في تقديم الأولوية للتعليم الفني وربط تخصصاته بسوق العمل.

ووقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية MTBI وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم (التعليم حياة) لإنشاء مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية التطبيقية ، والمتخصصة بمجالات الصناعات التكنولوجيا الحيوية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية



مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم .

وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب، وتقوم هذه الـمـدارس عـلـى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

وتتكون مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 محاور أساسية وهي :

• العلوم الأساسية والثقافية.

• العلوم الفنية في مجال التخصص.

• التدريب العملي.

ويبلغ إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر حتى الآن أكثر من 52 مدرسة في 14 محافظة ،وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة عددها لـ 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.

أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر