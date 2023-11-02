بيان عاجل من أمريكا بشأن تدخل حزب الله بكامل قوته ضد إسرائيل

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن أمريكا لم تري دليلا على أن حزب الله مستعد لاستخدام القوة الكاملة.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، أن “أمريكا قلقة بشأن الهجمات على القوات الإسرائيلية في الشمال”.

وتابع: “لم نر أي مؤشر حتى الآن على أن حزب الله مستعد للتدخل بكامل قوته، لذا استمع جيدا ما سيقوله نصر الله”، في إشارة إلى خطاب مخطط له يوم الجمعة من قبل زعيم حزب الله.

وفي وقت سابق من اليوم، قال كيربي، إن هناك حاجة لتكثيف الجهود الدبلوماسية بشأن هدنة محتملة في قطاع غزة.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: “نبحث السماح بهدنة في قطاع غزة للإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية”.

كما أكد أن “55 شاحنة محملة بالغذاء والمياه والأدوية وصلت إلى قطاع غزة أمس”.

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: “نتواصل بشكل مكثف مع إسرائيل لتقليل الضحايا المدنيين في غزة”.

ولفت كيربي، إلي أن “البيت الأبيض لن يعلق حاليا على استهداف مخيم جباليا قبل التواصل مع إسرائيل بشأنه”.