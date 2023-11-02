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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يعلق على وثيقة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلي سيناء: اقتراح مثير للسخرية

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

قال وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، إن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح تهجير ملايين الفلسطينيين إلي سيناء هي اقتراح مثير للسخرية.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال شكري إنه لم يتحدث إلى إسرائيل حول الوثيقة.

وأضاف: "لا أعتقد أننا سنتحدث مع إسرائيل، أي طرف سيثير مثل هذا الاقتراح السخيف. إذا كانت هذه هي الحالة، ربما أمريكا سوف تنظر أيضا في توفير نفس إمكانية الوصول إلى حدودها الجنوبية التي قد يكون متوقعا أن نوفرها في سيناء".

وتابع: "الدول ذات سيادة وهي محددة بشكل جيد من خلال حدودها، من خلال سكانها. ومسألة النزوح في حد ذاتها هي مسألة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي... لذا أعتقد أن لا أحد سيقوم بنشاط غير قانوني".

بدوره، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أهمية الوثيقة، وقال: "هذه ورقة أولية، مثل العشرات من هذه الأوراق التي أعدتها جميع المستويات السياسية والأمنية".

وأضاف: "اليوم اللاحق، هي مسألة لم تتم مناقشتها بعد عبر القنوات الرسمية الإسرائيلية، التي تُركز اليوم على القضاء على قدرات حماس الحكومية والعسكرية".

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وتقترح الوثيقة، من أهميتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقل السكان المدنيين في غزة إلى شمال سيناء، بحجة أن مثل هذه الخطة ستكون الأفضل لأمن إسرائيل على المدى الطويل.

وكجزء من الخطة، سيتم بناء مدن من الخيام في المنطقة، مع بناء المزيد من المدن الدائمة في وقت لاحق.

الاستخبارات الاسرائيلية شكري وزير الخارجية إسرائيل سيناء

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