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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس النواب البحريني: المملكة تسعى لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

مجلس النواب البحريني
مجلس النواب البحريني

أعرب مجلس النواب البحريني عن بالغ الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والدعم والتأييد لموقف مملكة البحرين التاريخي الراسخ الذي لا حياد عنه، في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت الحكومة البحرينية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عودة سفير مملكة البحرين في تل ابيب إلى المملكة، وكذلك مغادرة سفير إسرائيل من المملكة، بالإضافة إلى توقف الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل أبيب.

 

وأشاد في بيان، المجلس بكل الفخر والاعتزاز بالنهج الملكي السامي من لدن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ السلام، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار المجلس إلى أن الموقف البحريني، الرسمي والشعبي، يؤكدان على ضرورة وقف العدوان في غزة وحماية أرواح المدنيين وفق القانون الدولي الانساني، والعمل على تأمين ممرات إنسانية، وتجنيب المنطقة تداعيات العنف، ودعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأن أهل البحرين بجميع طوائفهم لا يختلفوا ولن يختلفوا على ثوابتهم الوطنية والتي من ضمنها القضيه الفلسطينية.

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