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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة إبراهيم الرفاعي تكشف تفاصيل معرفتها باستشهاد والدها وانهيار جدها

صدى البلد

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بصائد الأفاعي، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إنه وقت حرب أكتوبر، كانت أغاني الانتصارات في الراديو، مشيرة إلى أنها لم تكن تعرف تفاصيل الحرب.

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وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن والدها كان يحارب ويعود للمنزل، ولكنها لم تكن تعرف أنه يوجد حرب، إلا بعد استشهاد والدها عندما رأت المعزين بالمنزل.

وتابع، أن جدها كان مأمور، وكان شديد جدًا ولكنها وجدته يبكي، فسألته "بتبكي على مين؟"، فرد عليها بأن أحد أقاربه توفي، مؤكدة أنها كانت تشعر أن والدها استشهد لأنه لم يأت للمنزل، لأنهم وقتها أخفوا عليهم خبر استشهاده هو وشقيقها.

 

وأشارت إلى انه بعد فترة تصل لأسبوعين تقريبًا، سألت والدتها "بابا فين"، وكانت ترتدي الأسود، فأخبرتهم أنه استشهد، وبكوا جيمعًا، لأنهم يعرفون معنى الشهيد لأن والدهم كان يحكي لهم عن عمهم الشهيد، وعاشت والدتها معهم 46 عامًا قامت بواجبها على أكمل وجه.


يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

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