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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي: والدي أخبر أمي بأنه سيموت بعد 10 سنوات

صدى البلد

قالت ليلى الرفاعي ابنة البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي، إنّ والدها كان صديق خالها حيث كانا يدرسان في المدرسة الثانوية العسكرية، وعندما طلب الزواج من أمها قال لها "أنا هعيش 10 سنين بس، وبالفعل عاش 10 سنوات ونصف السنة بعد الزواج".

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وأضافت "الرفاعي"، في حوارها مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "رغم ما قاله، إلا أن والدتي وافقت على الزواج منه، فقد كان لديها 5 أشقاء ضباط، مع العلم أن شقيقها أستشهد في حرب أكتوبر، وقد كان أصغر منها".

وتابعت ابنة البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي: "والدتي كانت تخشى على والدي، لأنه كان يقاتل كثيرا ضد الإسرائيليين، وفي عام 1971 طلبت منه ألا يسافر ويكون ملحقا عسكريا، لكنها كانت تريد منه أن يكف عن الاشتراك في العمليات العسكرية ضد الإسرائيليين، وأن يكتفي بالتخطيط والاستطلاع، ولكنه قال لها لأ .. لو مكنتش أنا أطلع أول واحد مين هيحارب".

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