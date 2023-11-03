بإطلالة ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

حرصت الفنانة شاهيناز على مشار كة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور له.

وتألقت شاهيناز في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جيبة طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو التطريزات مع توب ذا أكمام طويلة بنفس اللون.

أنتعلت شاهيناز حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

شاهيناز