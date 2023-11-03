عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سله الزمالك يهزم هليوبوليس في دوري المرتبط

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيرة فريق هليوبوليس بنتيجه 83-80،  في المباراة التي أقيمت بينهما علي صاله الأوليمبي ضمن مباريات الجوله الخامسة لمجموعه الثالثة من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي :

19-8
36-35
65-63
83/83-80

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب أندية هليوبوليس والأوليمبي و طلائع الجيش.


يذكر أن الفريق فاز  علي نظيره الأوليمبي بنتيجه 74/59 ، في  إطار  الجولة الرابعة لمجموعة الثالثه لدور التمهيدي لبطولة المرتبط .

ومن المقرر أن يواجه الفريق  نظيره  طلائع الجيش بعد  غدا السبت على صاله ستاد القاهرة  في إطار الجولة السادسة للمجموعة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، و ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، و مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

فريق سلة الزمالك سلة الزمالك سيدات سلة الزمالك بطولة دوري المرتبط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

أسعار البنزين الجديدة والسولار الآن.. القائمة الكاملة ومقدار الزيادة بدءا من اليوم

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

أسعار البنزين الجديدة بداية من اليوم.. اعرف 80 بقى بكام بعد التحريك

الدولار رسميًا الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي| كم سجل الأخضر؟

استدرجها لمنزله وأنهى حياتها.. أسرار جريمة شاب ضد زميلته بالشرقية

بتوجيه السيسي.. قرار رئاسي بشأن السولار وهذه أسعار البنزين الجديدة

التعريفة الجديدة للمواصلات 2023 بعد زيادة أسعار البنزين|أجرة جميع المحافظات والنقل العام

ترشيحاتنا

طائرة مساعدات بريطانية تصل مصر لدعم غزة

أغلى 5 سيارات في السعودية .. تصل لـ 36 مليون ريال

الخارجية الأمريكية: ندعم حق إسرائيل في الدفاع بما يتوافق مع القانون الدولي

احتيال يهدد عرش ترامب.. أبناء رئيس أمريكا السابق أمام القضاء

طائرات الاحتلال تقصف محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة

تحويل 7 حالات جرحى فلسطينيين للعلاج بين القاهرة والإسماعيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حزام جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تسارع دقات القلب| تفاصيل

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض| جديدة وغير تقليدية

بإطلالة ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

خلاف بين وزيري دفاع ومالية الاحتلال يشعل إسرائيل| فيديو جراف

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ