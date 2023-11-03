سله الزمالك يهزم هليوبوليس في دوري المرتبط

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيرة فريق هليوبوليس بنتيجه 83-80، في المباراة التي أقيمت بينهما علي صاله الأوليمبي ضمن مباريات الجوله الخامسة لمجموعه الثالثة من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي :

19-8

36-35

65-63

83/83-80

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب أندية هليوبوليس والأوليمبي و طلائع الجيش.



يذكر أن الفريق فاز علي نظيره الأوليمبي بنتيجه 74/59 ، في إطار الجولة الرابعة لمجموعة الثالثه لدور التمهيدي لبطولة المرتبط .

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره طلائع الجيش بعد غدا السبت على صاله ستاد القاهرة في إطار الجولة السادسة للمجموعة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، و ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، و مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.