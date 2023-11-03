مياه الشرب بالأقصر توقع بروتوكول تعاون مع التضامن

وقع العميد مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ومحمد حسين مدير عام التضامن بروتوكول تعاون للدفعة 101 من مكلفى الخدمة العامة، وذلك لتأهيل مكلفى الخدمة العامة للتدريب وإكتساب الخبرات والعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فى إطار التعاون المتبادل وأيضاً بهدف سد العجز فى بعض الأقسام، وإستثمار القوى البشرية فى المشاركة بمجالات التنمية المستدامة

كما يعد الدور الأساسى المنوطين به هو حملات التوعية للجمهور ضمن منظومة الإدارة العامة للتوعية والإعلام، والتى تسعى لنشر الوعى بين المواطنين لثقافة ترشيد إستهلاك المياه وقيمة الحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

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