عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالله المغازي: رفض الرئيس طلب الحكومة بزيادة أسعار السولار بمثابة انتصار لمحدودي الدخل

عبد
عبد

علق عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على رفض الرئيس السيسي طلب الحكومة بزيادة أسعار السولار والاكتفاء بزيادة أسعار البنزين، قائلا: القرار بمثابة انتصار لمحدودي الدخل، وذلك لأن السولار مهم للغاية، لكونه المحور الأساسي لعمليات النقل.


وأضاف عبد المغازي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن قرار الرئيس حكيم للغاية، حتى لا يحدث زيادة في أسعار المواد الغذائية وغيرها، متابعا: يجب علينا تقليل فاتورة الواردات، واستغلال المقاطعة.

 

واسترسل: يمكننا تقليل فاتورة الاستيراد، الخاصة بالكماليات للغذاء والشرب، من خلال استغلال المقاطعة وتشجيع المنتج المصري.


وأوضح أن الفترة الحالية ذهبية لتقليل فاتورة الاستيراد بمقدار يصل إلى النصف، وتشجيع المنتج المصري بشكل كبير.

زيادة أسعار السولار أسعار السولار السيسي الرئيس السيسي البنزين أسعار البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

أسعار البنزين الجديدة والسولار الآن.. القائمة الكاملة ومقدار الزيادة بدءا من اليوم

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

أسعار البنزين الجديدة بداية من اليوم.. اعرف 80 بقى بكام بعد التحريك

الدولار رسميًا الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي| كم سجل الأخضر؟

استدرجها لمنزله وأنهى حياتها.. أسرار جريمة شاب ضد زميلته بالشرقية

بتوجيه السيسي.. قرار رئاسي بشأن السولار وهذه أسعار البنزين الجديدة

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

هربوا أمامهم.. المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية في بيت حانون

طرح 52 شقة نصف تشطيب للبيع بـ أطلس حلوان بتيسيرات في السداد

الحر مستمر معانا لأمتى؟.. الأرصاد تجيب: في هذا الوقت نشعر بالبرد

تحريك أسعار البنزين.. لجان لجرد كميات الوقود في المحطات بجنوب سيناء

كهربا في "خانة اليك"| محامي اللاعب يطرح حلا.. الزمالك يرفض.. وجلسة بين الخطيب ولبيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حزام جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تسارع دقات القلب| تفاصيل

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض| جديدة وغير تقليدية

بإطلالة ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

خلاف بين وزيري دفاع ومالية الاحتلال يشعل إسرائيل| فيديو جراف

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ