عبدالله المغازي: رفض الرئيس طلب الحكومة بزيادة أسعار السولار بمثابة انتصار لمحدودي الدخل

علق عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على رفض الرئيس السيسي طلب الحكومة بزيادة أسعار السولار والاكتفاء بزيادة أسعار البنزين، قائلا: القرار بمثابة انتصار لمحدودي الدخل، وذلك لأن السولار مهم للغاية، لكونه المحور الأساسي لعمليات النقل.



وأضاف عبد المغازي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن قرار الرئيس حكيم للغاية، حتى لا يحدث زيادة في أسعار المواد الغذائية وغيرها، متابعا: يجب علينا تقليل فاتورة الواردات، واستغلال المقاطعة.

واسترسل: يمكننا تقليل فاتورة الاستيراد، الخاصة بالكماليات للغذاء والشرب، من خلال استغلال المقاطعة وتشجيع المنتج المصري.



وأوضح أن الفترة الحالية ذهبية لتقليل فاتورة الاستيراد بمقدار يصل إلى النصف، وتشجيع المنتج المصري بشكل كبير.