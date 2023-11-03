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رئيس التحرير
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تحقيقات

بتوجيه السيسي.. قرار رئاسي بشأن السولار وهذه أسعار البنزين الجديدة

أسعار البنزين الجديدة
أسعار البنزين الجديدة

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين بداية من اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، وذلك في إطار المراجعة الربع السنوية لـ أسعار البنزين والوقود والمواد البترولية، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية.

أسعار البنزين الجديدة

وأصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا أمس الخميس، في الجريدة الرسمية عدد رقم 244، تضمن 6 مواد كالتالي:

  • المادة الاولى.. تحديد سعر لتر البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش، "10 جنيهات".
  • المادة الثانية.. تحديد سعر لتر البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا، "11.50 جنيها"، شامل الضريبة على القيمة المضافة.
  • المادة الثالثة.. تحديد سعر لتر البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا، "12.50 جنيها"، شامل الضريبة على القيمة المضافة أيضا.
  • المادة الرابعة.. وجهت بإلغاء كل ما يخاف أحكام هذا القرار.
  • المادة الخامسة.. وجهت بأنه على الجهات المختصة أن تتولى تنفيذ القرار.
  • المادة السادسة.. أشارت إلى نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الساعة 8.00 صباحا يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

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صورة من القرار في العدد 244 لجريدة الوقائع بتاريخ 2 نوفمبر 2023

صورة من القرار في العدد 244 لجريدة الوقائع بتاريخ 2 نوفمبر 2023

تثبيت أسعار السولار

أما عن أسعار السولار، فلم تزيد، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد رفض الرئيس طلب الحكومة بشأن زيادة أسعار السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين فقط، وذلك وفقا لخبر عاجل نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، بأن الرئيس السيسي، وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقد بنسبة 50%.

وبناء على قرار الرئيس السيسي، فقد أبقت لجنة التسعير على سعر لتر السولار كما هو، وذلك حرصا من الرئيس على دعم محدودي الدخل قدر الإمكان، خاصة وأن السولار يدخل في العديد من الاستخدامات، حيث يستخدم السولار في سيارات نقل البضائع والنقل العام ومولدات الكهرباء، وبعض الأنواع منه تستخدم في محركات السفن، وأيضا يستخدم في بعض أفران الخبز، وبالتالي كان من المهم تثبيت سعره وعدم تحريكه لتأثيره على أسعار العديد من المنتجات.

وبالتالي لم يتم تغير سعر السولار بعد رفع أسعار البنزين ، حيث أبقت لجنة تسعير المواد البترولية على سعر لتر السولار عند 8.25 جنيه للتر، وذلك بعد زيادته بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي.

الزيادة الأخيرة في مايو

وكانت لجنة التسعير الموارد البترولية، أعلنت في 3 مايو 2023، عن زيادة سعر السولار وتثبيت سعر البنزين، وكشفت حينها عن زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيها للتر، وذلك اعتبار من الساعة الثانية صباح يوم الخميس 4 مايو 2023، مشيرة إلى أنه تم تثبيت أسعار البنزين حينها لتصبح أسعار البنزين 80 بـ 8.75 جنيه، وسعر البنزين 92 بـ10.25، وسعر البنزين 95 بـ11.50، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عن 6000 جنيها للطن.

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وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بشكل دوري، كل 3 أشهر، وذلك لمراجعة تحركات أسعار الوقت، سواء بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة لن تزيد عن 10% من سعر المحروقات البترولية، أو إصدار توصيات بتثبيت سعرها، حيث تحرص الدولة المصرية، بالتزامن مع التحديات الاقتصادية العالمية التي تضرب أسعار النفط والطاقة، على دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية عموما، وذلك لتخفيف آثار هذه التحديات التي تطرأ على أسعار الطاقة عن المواطنين.

دعم الحكومة للبنزين والسولار

وتسعى الحكومة لتحديد سعر مقارب للبنزين في الموازنة، معلنة عن زيادة دعم أسعار البنزين والسولار وأسعار الطاقة بشكل عام في الموازنة الجديدة.

ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة سجلت 105.6%، حيث سجل الدعم المخصص لـ سعر البنزين والسولار ومواد الطاقة العام الماضي 58 مليار جنيه

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