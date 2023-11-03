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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يرفض طلب الحكومة بشأن السولار حرصا على محدودي الدخل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشفت قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار، والاكتفاء بالبنزين حرصاً على محدودي الدخل.

 

اتخذت لجنة تسعير المواد البترولية قرارا برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه، وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول القرار بالتسعيرة الجديدة على أن تنفذ من صباح اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة صباحا وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

أعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم، الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا نشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش.  

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة

وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القمة المضافة  

ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما اشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار .

واشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة  صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 .

 

سعر البنزين قبل وبعد
وينشر لكم موفع صدى البلد اسعار البنزين قبل وبعد الزيادة  كما يلي :

- سعر بنزين 80 اليوم 2023
10 جنيهات لكل لتر بدلا من 8.75 جنيه، قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.

- بنزين 92:

السعر بعد : 11.5 جنيه لكل لتر.

السعر قبل : 10.25 جنيه.

قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.

- سعر البنزين اليوم 95:
السعر بعد الزيادة: 12.5 جنيه لكل لتر.

السعر قبل الزيادة: 11.5 جنيه.

قيمة الزيادة: جنيه واحد.

 

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