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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحريك أسعار البنزين.. لجان لجرد كميات الوقود في المحطات بجنوب سيناء

بعد تحريك سعر الوقود
بعد تحريك سعر الوقود ..لجان حصر

شكلت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، لجانًا للمرور على محطات الوقود لإجراء جرد فعلي لكميات الوقود الفعلية بها، لبدء تحريك أسعارها تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن اللجان قامت بالمرور على كافة محطات الوقود على مستوى المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لجرد وتحديد كميات الوقود التي توجد في المحطات، والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة وتحديث عدادات اللترات بطلمبات البنزين على الأسعار الجديدة.

وأكد وكيل وزارة التموين في تصريح اليوم، أنه جرى بالفعل تحريك أسعار البنزين منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم، تنفيذًا للقرار الصادر من وزير البترول المهندس طارق الملا والمنشور بالجريدة الرسمية في الساعة الواحدة من صباح اليوم.

ولفت إلى أن القرار حدد أسعار بيع البنزين الجديدة في محطات الوقود كالتالي:

بنزين 95 بـ 12.50 جنيه لتر بزيادة جنيه بنزين 92 بـ 11.50 جنيه لتر بزيادة 1.25 جنيه،

بنزين 80 بـ 10 جنيه لتر بزيادة 1.25 جنيه.

وغاز تموين السيارات 5.50جنيه متر، وجرى تثبيت سعر السولار8.25 جنيه، والكيروسين 8.25 جنيه، وتثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن ، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية .

لجان حصر

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جنوب سيناء لجان حصر تحريك الوقود زياده

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تحريك أسعار البنزين.. لجان لجرد كميات الوقود في المحطات بجنوب سيناء


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