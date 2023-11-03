جامعة حلوان في أسبوع | إنجاز جديد بتصنيف تايمز .. حفل أسطوري لتخرج الدفعة الأولى القيادة التربوية والأمن القومي

رئيس جامعة حلوان:

توقيع وتسليم عقود تمويل العديد من المشروعات البحثية يؤكد على دعم الجامعة للبحث العلمي وأدواته

الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية



شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حفل تخرج الدفعة الأولى من خريجي برنامج الدبلوم المهنية فى التربية تخصص "القيادة التربوية والأمن القومي"، الذي تقوم بتنفيذه كلية التربية جامعة حلوان، واقيم حفل التخرج بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار المبادرة الرئاسية لإعداد (1000) معلم من شباب المعلمين ليصبحوا مديرين للمدراس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأكاديمية العسكرية المصرية.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن هذه الاحتفالية بمناسبة تخريج أول دفعة من المعلمين الذين أكملوا هذه الدبلومة المتميزة والتي صممت مقرراتها بعناية لإعداد المعلمين بشكل متكامل على مدار 30 ساعة معتمدة، من خلال مزج الجوانب النظرية والعملية والتطبيقية، بحيث يتمكنوا من القيام بدورهم على أكمل وجه داخل مدارسهم.

وصرح رئيس جامعة حلوان قائلا "إننا على ثقة بأنكم ستكونون خير سفراء لهذا البرنامج، من خلال الدور الريادي الذي ستضطلعون به كقادة تربويين ملتزمين، حريصين على بناء أجيال واعية ومؤهلة تسهم في رفعة الوطن".

شملت الدبلومة مقررات تهدف إلى تزويد المعلمين بمتطلبات التحول الرقمي وتطبيقاته داخل المدارس، وكذلك تعزيز الانتماء للمؤسسة التعليمية، والتركيز على مفاهيم القيادة الاستراتيجية ومتطلبات الأمن القومي.

ومن نواتج التعلم التي حرص أعضاء هيئة التدريس الموكل إليهم تدريس هذه المقررات على تحقيقها هى: تنمية القدرات التقنية لحل المشكلات الإدارية، الاستفادة من إمكانيات التحول الرقمي لتطوير الإدارة المدرسية، التمكن من أساليب قيادة التغيير وتعزيز الثقافة التنظيمية والانتماء للمؤسسة والسعي لتطويرها، التعريف بمرتكزات القيادة الاستراتيجية التي تتسق مع متطلبات الأمن القومي، كيفية توظيف المعارف التربوية في دعم اكتشاف المواهب، وإدارة الدمج التعليمي للموهوبين وذوي الهمم داخل الفصول الدراسية وخارجها.

وفي منتصف الأسبوع شهدت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، فعاليات تسليم عقود المشروعات البحثية الممولة والذي تضمن عقود تمويل 14 مشروع من ضمن المشاريع المقدمة حيث فازت كلية العلوم بعدد خمس مشاريع، كما فازت كلية الصيدلة بعدد أربع مشاريع، وفازت كلية الفنون التطبيقية بعدد اثنين مشروع، وفازت كلا من كلية الحقوق وكلية الآداب وكلية الاقتصاد المنزلي بمشروع واحد، وذلك من إجمالي (٢١) مشروعا مقدما، وتم تحكيمهم علي يد محكمين محترفين كل في مجاله وتم العرض نتائج التحكيم علي مجلس إدارة صندوق البحث العلمي.

اعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن سعادته لتنوع المشاريع المقدمة، والتي تمثل كليات الجامعة بقطاعاتها المختلفة، مشيرا إلى أن توقيع وتسليم عقود تمويل العديد من المشروعات البحثية يؤكد على دعم الجامعة للبحث العلمي وأدواته، حتى تصبح جامعة حلوان في مصاف الجامعات العالمية، نظرا لأن تمويل الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية يمثل أولوية كبيرة للغاية بالنسبة للجامعة مما يسهم في الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة، ومن ثمَّ تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس جامعة حلوان على أن الاستثمار في البحث العلمي هو الاستثمار الأفضل في المستقبل، لأن البحث العلمي يساعد على اتخاذ القرار وفقا لمؤشرات علمية لتحقيق التنمية، مشيرا إلي الجامعة تولي اهتماما كبير بدعم البحث العلمي والباحثين، رغبة في تحقيق التطوير والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة وأهداف الدولة المصرية من البحث العلمي، وخلق بيئة محفزة للابتكار والاستثمار وإنتاج المعرفة، حتى يتمكن الباحثون من اطلاق طاقاتهم البحثية المتميزة، إذ يعد البحث العلمي دعامة من دعامات رقي الأمم وتقدمها، وهو خيار استراتيجي لصناعة الحاضر وتقدم المجتمعات، وهو الضمان الحقيقي لتقدم الشعوب.

وأوضح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه تم إطلاق النداء الثالث لصندوق البحث العلمي بجامعه حلوان حيث شمل عدد من المحاور منها المحور الأول تمويل المشاريع البحثية في قطاعات الجامعة المختلفة كما هو متبع في النداء الأول والثاني ويصل التمويل الى 200 الف جنيه لبعض القطاعات و100الف جنيه لبعض القطاعات كما يتم تمويل عدد (1 ) رسالة ماجستير، وعدد ( 1 ) رسالة دكتوراه في كل قطاع.

ويتمثل المحور الثاني تمويل عدد ثلاث مشاريع بحثية في مجال قضايا الإقليم الجغرافي حيث يصل التمويل الي 400 الف جنيه لكل مشروع، والمحور الثالث تمويل عدد ثلاث مشاريع في التغير المناخي بقيمة تمويل يصل الي 200 الف جنيه لكل مشروع، والمحور الرابع فتح التمويل في مجال البحوث البينية بقيمة تمويل تصل إلي 400 ألف جنيه، ويتمثل المحور الخامس فتح تمويل بقيمة مليون ونصف لشراء أجهزة بحثية تخدم الجامعة ويكون لها مردود علي الجامعه والمنطقه والاستفادة منه على نطاق واسع في المجال.

وفي نهاية الأسبوع نجحت جامعة حلوان أن تظهر في خمس تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي "World University Rankings 2024 by subject" حيث احتلت الجامعة فئة 800-601 دوليا، فى تخصص العلوم الصحية والمرتبة السابعة محليا.

وفى تخصص علوم الحياة، جاءت جامعة حلوان في 800-601 دوليا، وفي المرتبة العاشرة محليا، وفى تخصص الهندسة احتلت الجامعة فئة 1001 دوليا، والمرتبة الـ ٢٥ محليا، كما جاءت الجامعة في الفئة 1000-801 دوليا، في تخصص العلوم الفيزيائية والمرتبة الـ ٢١ محليا، وفي تخصص علوم الكمبيوتر، احتلت جامعة حلوان الفئة 601-800 دوليا، وفي المرتبة السابعة محليا.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية وتحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات، ويأتي هذا التقدم في إطار الإستراتيجية التي انتهجتها الجامعة لإظهار دورها العلمي والبحثي.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تحتوى على قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي، وتسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم الباحثين.