«الصحفيين» تطالب بمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الإعلاميين في غزة

قال نقيب الصحفيين خالد البلشى، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب ضد الصحفيين الفلسطينيين، لذا قررت النقابة مخاطبة كل الأطراف المعنية بحرية الصحافة.

أضاف البلشى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم هانى عبد الرحيم، أن النقابة تطالب بفتح تحقيق شامل بشأن ما يجري بحق الصحفيين في غزة.

جرائم بحق الزملاء

وأكد نقيب الصحفيين ضرورة محاكمة من يرتكب جرائم بحق الزملاء الصحفيين فى غزة، لافتا إلى أنه استشهد حتى اليوم حوالى 40 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام.

وأضاف خالد البلشى، أنه يتم استهداف الصحفيين وأسرهم وذويهم، ويوجد حوالى 20 صحفى مصابا بخلاف الذين استشهدوا.