عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فلسطين بمصر: أكثر من 35000 مواطن تضرروا من القصف العدواني على غزة

سفير فلسطين بالقاهرة
سفير فلسطين بالقاهرة

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، يجب أن يكون هناك تدخل فوري وعاجل؛ لوضع حد للعدوان الوحشي والدموي الذي يحدث في غزة، والذي يطال النساء والأطفال والشيوخ، ويدمر مقدرات الشعب الفلسطيني

سفير فلسطين يتحدث عن غزة 

وأضاف "اللوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي"، اليوم: "يكفي دماء وقتلا ومجازر، ألا يكفي سفك دماء الفلسطينيين أن يحرك العالم؟، هل يأتي الوزراء والقادة للإدلاء بتصريحات والوضع يبقى على ما هو عليه؟، لا بد من وجود تحرك دولي وعاجل، ويجب أن تتحرك مصر وجهودها الكبرى مع كافة الدول العربية المختلفة". 

وأوضح سفير فلسطين في القاهرة: "يجب أن تتكاتف كل الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي؛ لوقف الحرب، نحن بحاجة ماسة ليس لإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية؛ وإنما وقف الحرب التي تأتي على كل شيء، وتستهدف كل شيء، وتستهدف الوجود الفلسطيني على الأرض". 

وأشار إلى أن أكثر من 35 ألف مواطن فلسطيني أصبحوا ما بين شهيد، وجريح، ومفقود تحت الأنقاض، والحديث عن 2.5 مليون مواطن فلسطيني يعيشون خارج نطاق الخدمة الإنسانية، ولا توجد كهرباء أو مياه أو غذاء، ويُذبحون على مدار الساعة على مرأى ومسمع من العالم، لذا يجب تدخل فوري وعاجل من المجتمع الدولي. 

سفير فلسطين دياب اللوح الشعب الفلسطيني جابر القرموطي برنامج مانشيت قناة سى بى سى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور غير متوقّع من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام زد

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

اِعرف مين المقصود | الزمالك يدرس قرارًا صادمًا بعد الخسارة من زد

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في شرق سوريا

صفعتان على وجه الكيان| استقالة إسر.ائيلية بسبب "فشل نتنياهو".. وأنجلينا جولي توجه ضربة لجيش الاحتلال

تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد الخروج الأفريقي.. قرار عاجل من الخطيب بخصوص مارسيل كولر

بسبب إهداره ركلة الجزاء.. إعلامي: علي معلول بكى كثيرا بعد الخروج الأفريقي

معاناة .. خسائر فادحة في جيش الاحتلال | وقيادات إسرائيلية: دموعنا تنهمر

حزب الله : العمليات على الحدود أحدثت قلقا وذعرا لدى قيادات العدو الإسرائيلي

ضياء رشوان يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس وزراء هولندا

الحكومة الفلسطينية: ما تقوم به المقاومة أمر طبيعي للدفاع عن نفسها

الحكومة الفلسطينية: القصف العدواني على غزة أقوى من قنبلة هيروشيما

تامر أمين: ما يحدث في فلسطين امتحان للعرب لإثبات مواقفهم

ترشيحاتنا

عقدة صن داونز.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على خروج الأهلي

ذكر لتفريج الهم وتيسير الأمور.. أدركه بـ 5 كلمات قبل الشروق

بلينكن لإسرائيل: الهدنة الإنسانية ستعطيكم الوقت للهجوم البري في غزة

إصابة مارك زوكربيرج بـ الرباط الصليبي.. صور

لو رخصتك ضاعت.. خطوات سريعة لاستخراج بدل فاقد أونلاين

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الكاتب الملكي جحوتي يكشف سرًا من أسرار الفراعنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الريحان.. أعشاب لمرضى الكلى

بجسم ممشوق بعد الولادة.. دينا داش تثير الجدل فى حفل خطوبة شقيقها

خد بالك.. تطبيق ترجمة يورط سائحاً ويتسبب في اعتقاله| تفاصيل كاملة

بفستان ملفت.. خطيبة كريم داش تثير الجدل في حفل خطوبتها

فيديو

مخططات صهيونية.. مصر ترد على وثائق إسرائيلية بهذه الطريقة / فيديو جراف

لا تعويم | مكاسب تثبيت سعر الفائدة.. ومفاجأة تنتظر الدولار

هدد أمريكا ووصف إسرائيل بالغباء.. أبرز تصريحات حسن نصر الله

البنزين من بينها.. قرارات حكومية مهمة في شهر نوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ