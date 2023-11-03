وزير الأوقاف الفلسطيني: جيش الاحتلال دمر أكثر من 50 مسجدا بشكل كلي

قال الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن البنية الأساسية في قطاع غزة في حالة انهيار تام، وهناك عدة آلاف من الشهداء تحت الأنقاض لم يتم انتشال جثامينهم حتى الآن، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الإصابات وبعضهم تعرض لعاهات مستديمة.

وأضاف الشيخ حاتم البكري، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك أكثر من 50 مسجدا تم تدميرهم كليا في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعرض مستشفى الشفاء للقصف، والذي يعد المستشفى الأم للقطاع، وكذلك المستشفى الإندونيسي، لافتا إلى أن غزة تتعرض لحرب لا تُبقي ولا تذر.

وأشار وزير الأوقاف الفلسطيني إلى أن عدد الشهداء في قطاع غزة تجاوز العشرة آلاف منذ بداية الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.