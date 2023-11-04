سفير فلسطين بالقاهرة: نأمل في قرار ملموس من الاجتماعات يساعد الشعب الفلسطيني

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن ما يحدث داخل قطاع غزة في الشعب الفلسطيني يفوق أي عقلية وأي تصور إنساني، فلا يتخيل أحد أنه توجد عقلية إنسانية تقوم بالإبادة بأبشع الطرق من الشعب الفلسطيني، من المدنيين أمام شعب أعزل، مناشدًا بضرورة العمل على التحرك لوقف الحرب في غزة بأسرع وقت ممكن.

سفير فلسطين يتحدث عن غزة

وأضاف "اللوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم الجمعة، أن القمة العربية الطارئة يجب أن يكون لها قرارات هامة، وانعكاسات تسعى لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني، إذ أن العالم قادر على وقف الحرب والمجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، موضحا أنه يجب على الدول أن تتحمل مسؤولية وتأخذ قرار يساعد الشعب الفلسطيني في الفترة المقبلة.

وواصل أنه يأمل أن يكون اجتماع الغد الذي سيشارك فيه الأشقاء العرب يكون له نتائج عملية ملموسة على الأرض تساعد الشعب الفلسطيني في ضوء ما يعاني منه في الوقت الحالي.