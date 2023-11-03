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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار

صدى البلد

أعلنت إدارة بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 425 مليون دولار لأوكرانيا يوم الجمعة.

 

ووفقا لموقع أكسيوس الأمريكي، سوف تساعد المساعدات في تعزيز قدرات أوكرانيا مع امتداد الهجوم الروسي إلى شتاء آخر. ويأتي ذلك أيضًا في أعقاب تحذير صدر مؤخرًا من القائد العسكري الأعلى في أوكرانيا بأن الهجوم المضاد في البلاد قد وصل إلى "طريق مسدود".

 

قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صحفي يوم الجمعة إن الحزمة الجديدة تشمل ما تصل قيمته إلى 125 مليون دولار من الأسلحة والإمدادات العسكرية الأخرى من مخزونات الدفاع الأمريكية.

 

قال البنتاجون إن هذا الجزء من الحزمة تمت الموافقة عليه في السنوات المالية السابقة. تشمل الحزمة أيضًا ذخائر موجهة بالليزر بقيمة 300 مليون دولار لمواجهة الطائرات بدون طيار، وفقًا للبيان الصحفي. 

 

أصبحت المساعدات العسكرية لأوكرانيا موضوعا مثيرا للجدل على نحو متزايد بين الجمهوريين.

 

تواجه الحزمة التي اقترحها الرئيس بايدن بقيمة 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا مقاومة بين بعض الجمهوريين في الكونجرس بسبب ربط التمويل بين البلدين.

 

قال رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون إنه يدعم تقديم المساعدات لأوكرانيا، لكن يجب أن تكون منفصلة عن التمويل المقدم لإسرائيل، وأن تكون مرتبطة بـ "شروط".

 

جاء في بيان صحفي لوزارة الدفاع الأمريكية: "تواصل الإدارة دعوة الكونجرس إلى الوفاء بالتزامه تجاه شعب أوكرانيا من خلال تمرير تمويل إضافي لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد الحرب الوحشية التي اختارتها روسيا".

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