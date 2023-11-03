وحشية إسرائيل تحولها إلى منبوذة دوليا ويبتعد الحلفاء عن دعمها غير المشروط

وفقا لتحليل قدمته صحيفة فاينانشال تايمز، سلطت جهود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أجل وقف مؤقت للهجوم الإسرائيلي على غزة، الضوء على كيفية تحول الحلفاء من الدعم غير المشروط للدفاع عن النفس الإسرائيلي، إلى التركيز على الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

في الأسابيع التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر< تجنب حلفاء إسرائيل إلى حد كبير الحث على ضبط النفس في ردها العسكري.

على مدى الأيام العشرة الماضية، وسط ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين والصور الوحشية للهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على غزة، حدث تحول كبير في اللهجة والخطاب، حيث دعا الحلفاء الغربيون إلى وقف الصراع من أجل المساعدة في حماية القطاع وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

قال بلينكن، يوم الجمعة، في تل أبيب بعد لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: نحن بحاجة إلى بذل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين، مضيفا أنه قدم نصيحة لا يمكن إلا لأفضل الأصدقاء تقديمها بشأن كيفية حماية إسرائيل للمدنيين أثناء المضي قدما في عمليتها العسكرية.

يعكس تحول كبير الدبلوماسيين الأمريكيين موجة متزايدة من الضغوط العامة والخاصة من عواصم أوروبية وأمريكية لاتينية وعواصم أخرى على إسرائيل للسماح "بهدنة إنسانية"، خاصة بعد قصف مخيم جباليا للاجئين هذا الأسبوع.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إلى مثل هذه التوقفات، مضيفا أن الحرب ضد الإرهاب لا تبرر التضحية بالمدنيين. وتستضيف فرنسا مؤتمرا للمساعدات الإنسانية لغزة الأسبوع المقبل.

عقدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، اجتماعا الخميس ركز على الأزمة الإنسانية في غزة، بحسب تصريحاتهما التي لم تذكر إسرائيل. كما اتفق سوناك ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني على دعم المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين الآن وفي المستقبل.

رفض زعماء الاتحاد الأوروبي مناشدات نتنياهو للضغط على مصر لفتح حدودها مع غزة وقبول اللاجئين الفلسطينيين، في حين قامت الدول بقيادة فرنسا وهولندا في الأيام الأخيرة بنقل السفن بالقرب من الساحل الإسرائيلي وطلبت الوصول إلى البضائع الإنسانية البرية في ميناء غزة.

أعرب زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل الأسبوع الماضي عن أسفهم "لكل الخسائر في أرواح المدنيين" ودعوا إلى "حماية جميع المدنيين" و"فتح ممرات إنسانية وتوقف مؤقت لتلبية الاحتياجات الإنسانية".

في تلك القمة، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن التركيز القوي على الحماية الإنسانية ليس نهجا مناهضا لإسرائيل ولكنه سيساعد إسرائيل، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشة. وقال سانشيز لزملائه من زعماء الاتحاد الأوروبي إنه من مصلحة إسرائيل ضمان أن ردها العسكري لن يجعل الإسرائيليين منبوذين دوليا.

رفضت الحكومة الإسبانية فكرة أنها تتخذ موقفًا مؤيدًا للفلسطينيين، وهي فكرة وصفها أحد المسؤولين بأنها مشحونة أيديولوجيًا. وقال المسؤول إنها تتخذ "موقفا متوازنا".

يأتي التحول الأوروبي في الوقت الذي يعرب فيه زعماء أمريكا اللاتينية عن قلقهم المتزايد إزاء الهجوم الإسرائيلي على غزة. وفي البرازيل، صاحبة الثقل الدبلوماسي في المنطقة، وصف الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأحداث الجارية بأنها "إبادة جماعية".

انضمت المكسيك إلى البرازيل في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث تجاهل الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور انتقادات إسرائيل لفشله في إدانة حماس. وقال: "نحن لا نريد العنف، نحن مسالمون".

قالت سينثيا أرنسون، الزميلة المتميزة في شؤون أمريكا اللاتينية في مركز ويلسون بواشنطن، إن المنطقة "تحولت بسرعة من التركيز على الفظائع التي ترتكبها حماس إلى قصف غزة. ويرتبط هذا التحول بحجم الهجوم الإسرائيلي وحقيقة أن العديد من المدنيين قتلوا وأصيبوا.

استدعت تشيلي، التي تضم أكثر من 400 ألف فلسطيني، وهي أكبر جالية فلسطينية خارج الشرق الأوسط، سفيرها لدى إسرائيل، وكذلك كولومبيا. وقطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة اليهودية.

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عندما أعلن عن استدعاء سفيره: "إذا لم توقف إسرائيل المذبحة ضد الشعب الفلسطيني، فلن نتمكن من البقاء هناك".

أما الأرجنتين، موطن أكبر جالية يهودية في أمريكا اللاتينية، فقد كانت أكثر دقة. لكن وزارة الخارجية أصدرت بيانا أدانت فيه الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا، قائلة إنه "لا يوجد شيء يبرر انتهاك القانون الإنساني الدولي".