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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يوجه: أحمد فتوح أفضل باك شمال في مصر بشرط التركيز

فتوح
فتوح

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحه رساله أحمد فتوح لاعب الزمالك عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك


 وكتب فرج عامر :"احمد فتوح هو افضل باك شمال في مصر علي الاطلاق تم اكتشافة عندما كان معارا لسموحة من الزمالك، اتوقع له الاحتراف الأوروبي قريبا جدا في أحد الأندية الإسبانية، بشرط التركيز".

 

وكان جهاز الزمالك، قد قرر استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبي الفريق من القائمةالتي ستشارك في مباراة زد، التي انطلقت منذ قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة من مسابقة الدوريالممتاز.


 

و جاء قرار الاستبعاد؛ بسبب خروج الثلاثي من معسكر الفريق أمس، دون الحصول على إذن سابق.

وبناء على ما حدث؛ قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة- بالتنسيق مع الجهاز الفني- استبعاد الثلاثي من قائمة المباراةنهائيا؛ بسبب عدم الالتزام، مع استدعاء الثلاثي عبد الرحمن نفاد حارس المرمى، وعمرو السيسي، ومحمد حسام (بيسو) لقائمة المباراة، بدلًا منهم.

ويمتلك الزمالك 8 نقاط، جمعها من 3 مباريات، بواقع انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة، في حين يمتلك زد 9 نقاط منانتصارين و3 تعادلات.

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