أهمها الريحان.. أعشاب لمرضى الكلى

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأعشاب التى تساعد على تحسين وظائف الكلى …



توجد بعض الأعشاب التي تساعد على تحسين وظائف الكلى، ونذكر منها ما يلي:-



- الريحان: يحتوي الريحان على مركّبات تساعد على تثبيت مستويات حمض اليوريك؛ ممّا يجعل تكوّن حصوات الكلى أكثر صعوبة، كما يحتوي الريحان على حمض الخليك وهو عبارة عن مادة كيميائية معروفة تعمل على إذابة الحصوات، حيثُ يساعد تناول ملعقة صغيرة من مستخلص الريحان أو العصير النقي يومياً على منع وعلاج حصوات الكلى.





- الفلفل الحلو: يعدّ الفلفل الحلو مصدراً منخفضاً بالبوتاسيوم وغنيّاً بفيتامين ج وهو مضاد للأكسدة، حيثُ يحتوي 74 غراماً من الفلفل الحلو على 158% من الكمّية اليومية الموصى بها من فيتامين ج.

- الأناناس: يعتبر الأناناس مصدراً منخفضاً بالبوتاسيوم وغنيّاً بالألياف، وفيتامينات ب، والمنغنيز، كما يعدّ بديلاً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

- التوت البري: يعدّ التوت البرّي من الأطعمة المفيدة للمسالك البولية والكلى، حيث يحتوي التوت البرّي على مغذّيات نباتية تمنع البكتيريا من الالتصاق ببطانة المسالك البولية والمثانة؛ مما يساعد على منع العدوى، لذلك يعتبر التوت البرّي مفيداً للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، بالإضافة إلى أنّه مصدراً منخفضاً بالبوتاسيوم، والفسفور، والصوديوم.

- شرب الكثير من السوائل: يساعد شرب الكثير من السوائل على عمل الكلى بشكل صحيح، كما يجب تعويض السوائل المفقودة عن طريق التعرّق بشرب المزيد من الماء.

- تناول طعام صحّي: حيثُ إنّ النظام الغذائي المتوازن يوفّر جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ويُنصح بتناول الكثير من الفواكه، والخضروات، والحبوب مثل المعكرونة، والقمح، والخبز، والأرز.