عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهمها الريحان.. أعشاب لمرضى الكلى

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأعشاب التى تساعد على تحسين وظائف الكلى …


توجد بعض الأعشاب التي تساعد على تحسين وظائف الكلى، ونذكر منها ما يلي:-


- الريحان: يحتوي الريحان على مركّبات تساعد على تثبيت مستويات حمض اليوريك؛ ممّا يجعل تكوّن حصوات الكلى أكثر صعوبة، كما يحتوي الريحان على حمض الخليك وهو عبارة عن مادة كيميائية معروفة تعمل على إذابة الحصوات، حيثُ يساعد تناول ملعقة صغيرة من مستخلص الريحان أو العصير النقي يومياً على منع وعلاج حصوات الكلى.
 


- الفلفل الحلو: يعدّ الفلفل الحلو مصدراً منخفضاً بالبوتاسيوم وغنيّاً بفيتامين ج وهو مضاد للأكسدة، حيثُ يحتوي 74 غراماً من الفلفل الحلو على 158% من الكمّية اليومية الموصى بها من فيتامين ج.
- الأناناس: يعتبر الأناناس مصدراً منخفضاً بالبوتاسيوم وغنيّاً بالألياف، وفيتامينات ب، والمنغنيز، كما يعدّ بديلاً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى.
- التوت البري: يعدّ التوت البرّي من الأطعمة المفيدة للمسالك البولية والكلى، حيث يحتوي التوت البرّي على مغذّيات نباتية تمنع البكتيريا من الالتصاق ببطانة المسالك البولية والمثانة؛ مما يساعد على منع العدوى، لذلك يعتبر التوت البرّي مفيداً للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، بالإضافة إلى أنّه مصدراً منخفضاً بالبوتاسيوم، والفسفور، والصوديوم.
- شرب الكثير من السوائل: يساعد شرب الكثير من السوائل على عمل الكلى بشكل صحيح، كما يجب تعويض السوائل المفقودة عن طريق التعرّق بشرب المزيد من الماء.
- تناول طعام صحّي: حيثُ إنّ النظام الغذائي المتوازن يوفّر جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ويُنصح بتناول الكثير من الفواكه، والخضروات، والحبوب مثل المعكرونة، والقمح، والخبز، والأرز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور غير متوقّع من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام زد

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

التضامن تتابع صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. اعرف قيمة العلاوة الرسمية أول 2024

اِعرف مين المقصود | الزمالك يدرس قرارًا صادمًا بعد الخسارة من زد

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في شرق سوريا

صفعتان على وجه الكيان| استقالة إسر.ائيلية بسبب "فشل نتنياهو".. وأنجلينا جولي توجه ضربة لجيش الاحتلال

ترشيحاتنا

بشرى للمحرومين من الأطفال ..تقنية جديدة تعيد الأمل في الإنجاب

بعد 500 عام من وفاتها.. الكشف عن تفاصيل موت فتاة الـ«إنكا»

عقدة صن داونز.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على خروج الأهلي

ذكر لتفريج الهم وتيسير الأمور.. أدركه بـ 5 كلمات قبل الشروق

التضامن تتابع صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. اعرف قيمة العلاوة الرسمية أول 2024

بلينكن لإسرائيل: الهدنة الإنسانية ستعطيكم الوقت للهجوم البري في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الريحان.. أعشاب لمرضى الكلى

بجسم ممشوق بعد الولادة.. دينا داش تثير الجدل فى حفل خطوبة شقيقها

خد بالك.. تطبيق ترجمة يورط سائحاً ويتسبب في اعتقاله| تفاصيل كاملة

بفستان ملفت.. خطيبة كريم داش تثير الجدل في حفل خطوبتها

فيديو

مخططات صهيونية.. مصر ترد على وثائق إسرائيلية بهذه الطريقة / فيديو جراف

لا تعويم | مكاسب تثبيت سعر الفائدة.. ومفاجأة تنتظر الدولار

هدد أمريكا ووصف إسرائيل بالغباء.. أبرز تصريحات حسن نصر الله

البنزين من بينها.. قرارات حكومية مهمة في شهر نوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ