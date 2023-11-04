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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بشرى للمحرومين من الأطفال ..تقنية جديدة تعيد الأمل في الإنجاب

بشرى لفاقدي الأمل
بشرى لفاقدي الأمل في الإنجاب

بشرى سارة لراغبي الإنجاب وهي استخدام تقنيات طبية جديدة للتلقيح الصناعي فقد استقبل زوجان أستراليان لأول طفل قد تم إنجابه عن طريق تقنية جديدة للتلقيح الصناعي، بعد  محاولتهم لمدة عامين، قبل أن يُعرض عليهما هذه التقنية والتي ساعدتهم في الحصول علي ابنتيهما.

وتختلف التقنية الجديدة  عن التلقيح الصناعي التقليدي حيث يتم استخراج البويضات ، قبل أن تنضج، وقد تحتاج الحامل إلى "جرعتين" تنشيط فقط وذلك لتحضير المبيضين لإنتاج المزيد من البويضات .

وفقت لصحيفة الديلي ميل  يعد التلقيح الصناعي هو الطريقة المنتشرة لعلاج تأخر الإنجاب، وتعتمد على سحب البويضات من الزوجة وتلقيحها خارج الرحم لتصبح أجنة، ليتم بعدها إعادة زرعها داخل الرحم و تخضع الزوجة لبرتوكول علاجى قد يصل إلى أسبوعين من الحقن اليومية لتنشيط المبيض، وسحب البويضات النضجة.
 

راغبي الإنجاب التلقيح الصناعى استخراج البويضات تأخر الإنجاب علاج تأخر الإنجاب

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