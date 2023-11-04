لاقى تعاطفًا واسعًا.. مقطع فيديو مؤثر لأب في أحد المستشفيات الفلسطينية |شاهد

أثار مقطع فيديو لأب فلسطيني يحتضن رضيعه الكثير من التعاطف من قبل رواد السوشيال ميديا ليحظى بملايين المشاهدات .

ظهر الأب خلال مقطع الفيديو وهو يحتضن أبنه الرضيع الذى أصيب أثناء القصف الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية .

وقد ظهر الأب في مقطع الفيديو وهو يحتضن طفله الرضيع المصاب ويقوم بتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم وجالسا على أرض أحد المستشفيات الفلسطينية.

يذكر أنه قد قُتل المئات الأشخاص وجُرح آلاف الفلسطينيين خلال القصف الإسرائيلي والذي بدأ منذ أوائل أكتوبر الحالي على الأراضي الفلسطينية ومازال مستمرا حتى الآن .