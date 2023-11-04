خبير يوضح سبب قرار فيتش حول التصنيف الائتماني المصري

تحدث الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن قرار "فيتش" بتخفيض التصنيف الإئتماني لمصر للمرة الثانية خلال عام واحد، موضحًا أنه مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ارتفع التضخم بشكل ملحوظ، وأدى ذلك إلى انسحاب العالم بالأموال الساخنة وذلك أثر بشكل كبير على حجم التمويل للدول بما فيهم مصر.



وأضاف “بدرة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر2”، اليوم السبت"، أن ذلك يؤدي إلى ندرة العملة الأجنبية، متابعًا أن مبرر فيتش لتخفيض مصر هو ندرة الاستثمارات في الأموال الساخنة.



وتابع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي أن هذا يعتبر التقرير الأخير لفيتش لسنة 2023 والذي يوصف الحالة التي تمر بها مصر وهي احتياجها للتمويل الخارجي، مضيفًا أن مصر ملتزمة في سداد ديونها الخارجية وهذا أمرًا جيد.