حزب الله: استهدفنا عددا من مواقع جيش الاحتلال بالصواريخ والأسلحة

أعلن حزب الله اللبناني أن عناصر المقاومة استهدفت ظهر اليوم بالصواريخ والأسلحة المناسبة عددًا من مواقع جيش العدو الصهيوني.

وأوضح الحزب اللبناني في بيان له ان المواقع التي تم استهدافها هي مواقع جل العلام، ‏الجرداح ،حدب البستان ، المالكية والمطلة، وتم تحقيق فيها إصابات مباشرة وتدمير ‏التجهيزات الفنية والتقنية

كانت قناة الميادين ذكرت أن المقاومة اللبنانية تمكنت من إستهداف وإسقاط منطاد تجسس إسرائيلي كان قد رفعه الاحتلال فوق موقع مسكاف عام.



واستهدفت المقاومة الإسلامية عدداً من المواقع و النقاط "الإسرائيلية" على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقصفت المقاومة في لبنان أيضا بشكل متزامن المواقع العسكرية الإسرائيلية أعنفها كان لموقع جل العلام



ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة شمال بلدة الماري و أخرى استهدفت أطراف بلدة كفرشوبا و3 اخريات استهدفت أطراف بلدة طير حرفا

واستهدفت غارة إسرائيلية عيتا الشعب وتصاعد أعمدة الدخان من أطراف بنت جبيل.