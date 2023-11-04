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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ساعة واحدة| تغيير جديد في جدول تخفيف أحمال الكهرباء.. وهذا موعد انتهاء الأزمة رسمياً

الكهرباء
الكهرباء

تخفيف أحمال الكهرباء.. كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، عن تغييرات في عدد ساعات انقطاع الكهرباء وفقًا لجدول تخفيف الأحمال من ساعتين إلي ساعة واحدة وفقًا للجدول المعلن من قبل مجلس الوزراء منذ شهر يوليو.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت تعليمات إلي مركز التحكم القومى للشبكة القومية للكهرباء، للعودة إلى تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بدلًا من ساعتين.

تغيير في تخفيف أحمال الكهرباء

وتابع المصدر، أن مركز التحكم القومى بدأ في تخفيف الأحمال بقدرة 1600 بدلًا من 3200 ميجا وات، وذلك منذ يوم أمس الجمعة، وأبلغت شركة القابضة للكهرباء، التحكم القومى بالاستمرار لمدة ساعة واحدة فقط فى التخفيف.

وعقب أن شركات توزيع الكهرباء تلقت تعليمات من التحكم الوطني، بخفض زمن تخفيف الأحمال ساعة واحدة، علي أنه من الممكن أن يتم زيادة موعد التخفيف إلى ساعتين أو أكثر خلال الفترة المقبلة.

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