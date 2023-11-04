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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأجيل محاكمة ضابط شرطة في أحداث سيدي براني لجلسة 4 نوفمبر بالإسكندرية

جلسة المحاكمة
جلسة المحاكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي، تأجيل محاكمة ضابط شرطة في واقعة إنهاء حياة مواطن بالخطأ أثناء دورية أمنية بمنطقة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، إلى جلسة 8 يناير المقبل، للاستماع لجهود الاثبات، وعرض الفلاشات الخاصة بالواقعة ومناقشة تقرير الطب الشرعي.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الثلاثاء المقبل محاكمة 5 آخرين بتهمة التجمهر بالشوارعِ المحيطةِ بديوانِ قسمِ شرطةِ«سيدي براني»؛ لاقتحامِهِ، وإلقائِهِمُ الحجارةَ على قواتِ الأمنِ دونَ الِامتثالِ لمحاولاتِ فضِّهِم التجمهرَ، مما نتجَ عنه إصابة أربعةٍ من القواتِ أثناءَ إلقاءِ القبضِ على المتجمهرِينَ، وضُبِطَ ثمانيةٌ منهُم قامَ أحدُهُم بدهسِ أحدِ أفرادِ الأمنِ، مما أدى لوفاتِهِ متأثرًا بإصابتِهِ.

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بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة سيدي براني، إخطارًا يفيد بمقتل شخص أثناء توقيف الشرطة سيارته، وعلى أثر ذلك تجمهر الأهالي أمام القسم؛ مما أسفر عن مقتل فرد أمن وحدوث تلفيات في الممتلكات العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامةُ لتتولى التحقيق، وعقب انتهاء التحقيقات أمرت بإحالةِ ضابطِ شرطةٍ وخمسةٍ آخرِينَ إلى المحاكمةِ الجنائيةِ لمعاقبتِهِم عمَّا اقترفُوهُ مِن جرائمَ في الأحداثِ الواقعةِ بمنطقةِ سيدي بَراني بمَرسَى مَطروحٍ
 

الاسكندرية الطب الشرعى المحاكمة الجنائية الممتلكات العامة جنايات الاسكندرية دورية أمنية

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