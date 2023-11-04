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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: حملات مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية.

شن حي العجمي برئاسة هدي أبو كليلة حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة سقف خرساني بالدور الأرضي بشاطئ النخيل وكذلك إزالة حوائط روف بدون سقف بشارع نادي الضباط فضلًا عن إزالة حوائط داخل محل بشاطئ النخيل.

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 كما تم إزالة عقار مكون من ثلاثة أدوار بشارع الحنفية البيطاش بالإضافة إلى إزالة أسوار وحجرتان داخل أرض بشارع نادي الجمارك وإزالة روف بمنطقة أبو تلات قبلي كما تم إزالة أسوار وعدد 2 بوابة خرسانية بمنطقة أم زغيو و إزالة الدور الرابع بأحد العقارات بشارع الحنفية فضلًا عن إزالة الدور الثالت علوي بأحد العقارات بشارع الحنفية وإزالة سور فيلا مخالف بشارع الروضة الخضراء وأيضا إزالة سور بوابة خرسانية بشارع خير الله وإزالة أسوار قطعة أرض بوصلة أم زغيو.

وقاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، حملة إزالة مكبرة تم خلالها إزالة 22 مخالفة بناء بدون ترخيص وتعديات على أراضي زراعية مقامة على مساحة 4 آلاف متر، من بينهم 3 جمالونات و 4 متغيرات مكانية بالطريق الدائري وأبيس الثانية.

وشهد حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بعزبة حوض 10 حيث تم إزالة مبني مخالف علي مساحة 100م وإزالة مبني أرضي علي مساحة 130م  بعزبة جون.

وقام حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مُكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بقرية أبيس 8 تتمثل في إزالة ١٥٠م حوائط من الطوب الأبيض علي مساحة 150م وإزالة أعمدة بمبني غير مكتمل علي مساحة 150م فضلًا عن إزالة سملات خرسانية علي مساحة 350م بالإضافة إلى إزالة حوائط خرسانية بامتداد 150م.

كما  نفذ حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مُكبرة تمكنت من إزالة 10 متغيرات مكانية بحوض صبحي البحيري والتوفيقية وخورشيد كما تم إزالة حالتي تعدي علي  4 قيراط من الأراضي الزراعية.

وواصل حى العامرية أول برئاسة السيد موسي حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة أعمال بناء مخالفة لأسوار من الطوب الأبيض بمنطقة مساكن الحرية فضلًا عن إيقاف أعمال بناء دور أول علوى بدون ترخيص بشارع جراج السني.

بينما قام حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفه حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال مخالفة وإزالة سقف خرساني والتحفظ على مواد البناء بأحد العقارات بمنطقة اللبان.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

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