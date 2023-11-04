توزيع طن لحوم على الأسر المستحقة بالبحر الأحمر ضمن "تكافل وكرامة"

أعلنت حسناء أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في البحر الأحمر عن تسلم طن من اللحوم من وزارة الأوقاف بهدف توزيعها على الأسر المستحقة في إطار برنامج "تكافل وكرامة".

وأوضحت حسناء أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متواصلة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين في مختلف مدن محافظة البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن تقديم هذا الدعم يعكس التزام الجهات المعنية بتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الدعم الغذائي للأسر المحتاجة في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية للتخفيف من تحديات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطنين.