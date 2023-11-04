ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الفلفل الأبيض.



- التقليل من الالتهابات

يُساعد الفلفل الأبيض على التخفيف من الالتهابات في المفاصل والجسم؛ لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهاب.



- التخفيف من الآلام

يُساهم الفلفل الأبيض في التخفيف من آلام الجسم بفضل احتوائه على مادة الكابسيسين، والتي تُعد العنصر النشط والحار في الفلفل، حيث تعمل على توليد الحرارة وتسكين الألم عند تطبيقها موضعيًا .



- تحسين عملية الهضم

يُحفز مركب البيبيرين الموجود في الفلفل الأبيض العديد من الإنزيمات اللازمة للهضم في الجسم.



- إنقاص الوزن

يُساهم الفلفل الأبيض في تحفيز حرق الدهون في الجسم، وبالتالي إنقاص الوزن، وذلك بفضل احتوائه على مادة الكابسيسين.



- علاج السعال والاحتقان

يُستخدم الفلفل الأبيض مع العسل الخام في العديد من وصفات العلاج الطبيعي للسعال، والتهاب الحلق.



- خفض ضغط الدم

تُساعد مادة البيبيرين في الفلفل الأبيض على توسيع الأوعية الدموية في الجسم، مما يُساهم في خفض ضغط الدم وبقائه ضمن النسب الطبيعية.



- تنظيم نسبة السكر في الدم

يُساهم الفلفل الأبيض في التحكّم في نسبة السكر في الدم؛ نظرًا لخصائصه المفيدة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والهضم في الجسم.