الكشف على 1151 مواطنا بالمجان في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها بقرية النصر بمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت، للوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بجميع القرى، ضمن خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تردد 1151 مواطنا على القافلة لإجراء الكشف اللازم بجميع التخصصات وتلقى العلاج بالمجان، حيث تم تحويل 6 حالات إلى المستشفى واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالتين، إلى جانب إجراء 189 تحليل معملى وفحص 12 حالة بالأشعة و25 حالة أخرى بالسونار.

ويشار إلى أن تلك القوافل يتم تنفيذها أسبوعيًا وتتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.