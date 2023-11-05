تتعدد وصفات "خبز تورتيلا" في المطاعم لتقدم به أطباق حلوة وحادقة متنوعة ومختلفة عن السندوتشات المعتادة، وبما أن شراء خبز تورتيلا قد يكون مكلف للبعض، سنوفر ثمنه ونتعلم معاً طريقة تحضيره في البيت بمواصفات وطعم أحلى من الجاهز وبمكونات وخطوات بسيطة، مع أفضل طريقة لحفظه وتخزينه لأطول فترة دون أن يتلف للشيف الشربيني .

طريقة عمل خبز التورتيلا المكسيكي

المكونات

3 كوب دقيق

1 كوب حليب سائل

2 معلقة كبيرة زبدة

1 معلقة صغيرة ملح

1 معلقة صغيرة سكر

ماء حسب الحاجة

طريقة عمل خبز التورتيلا المكسيكي

يوضع الدقيق في العجان الكهربائي، ويضاف إليه الملح، والسكر، والحليب، والزبدة، وتعجن جيداً، وتضاف الماء ببطء حتى نحصل على عجين متماسك.

تغطى العجين، وتترك لمدة 10 دقائق لترتاح.

تقسم العجين لكور صغيرة، وتفرد بالنشابة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق حتة تصبح رقيقة.

توضع مقلاة تيفال على نار متوسطة حتى تسخن، ويوضع فيها العجين، ويقلب حتى يصبح ذهبي اللون من الجانبين.

يرفع على قطعة قماش نظيفة، ويغطى.

يستخدم مع الحشو المفضل حسب الرغبة.