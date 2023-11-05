قبلة محرجة في قمة الاتحاد الأوروبي تثير الجدل

أثارت قبلة غير متوقعة أثناء قمة الاتحاد الأوروبي في برلين جدلا واسعا وتفاعلا مختلفا في أوساط الرأي العام.

وفيما اعتبره البعض تصرفا غير لائق ومخجلاً، دافع آخرون عنه بزعم أنه مجرد تعبير عن التقدير الشخصي والتآزر الثنائي بين الوزراء.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وقعت الحادثة خلال لقاء بين وزير الخارجية الكرواتي جوردان جريليتش رادمان ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وبينما كان الوزيران يتصافحان كعادة التحية الرسمية، انحنى جريليتش رادمان بشكل غير متوقع وقبّل بيربوك على خدها.

رغم أن اللقطة استغرقت لحظات قليلة، إلا أنها أثارت ردود فعل متباينة. وصفت بعض وسائل الإعلام الكرواتية الحادثة بأنها "غير لائقة على الإطلاق"، في حين اعتبر البعض الآخر أنها مظهر للتآزر والتقدير بين الوزيرين.

قبلة محرجة في قمة الاتحاد الأوروبي

رداً على الانتقادات، قال جريليتش رادمان إن القبلة كانت "نهجا إنسانيا دافئا تجاه زميلة"، واصفاً إياها بأنها "لحظة حرجة" قد تفسر بأكثر من طريقة. وأعرب عن اعتذاره لمن شعروا بالاستياء من الواقعة.

من جانبها، لم تعلق وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك حتى الآن على الحادثة، مما يشير إلى أنها قد تفضلت التكتم على الأمر أو تعتبره قابل للجدل.

يظهر هذا الحدث أهمية الوعي بالتصرفات الشخصية في مواقف رسمية ودور الوزراء في تمثيل بلدانهم على الساحة الدولية.