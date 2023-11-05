الاحتلال الإسرائيلي يهاجم 2500 هدف في غزة منذ بدء العمليات البرية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه هاجم أكثر من 2500 هدف في غزة منذ بدء العمليات البرية بالقطاع.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال إنه منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة قبل أسبوع، تم استهداف أكثر من 2500 هدف من قبل القوات البرية والجوية والبحرية.

وأوضح أنه خلال الليل، واصلت القوات المعارك مع عناصر حركة حماس في شمال غزة.

ولفت إلى أن القوات البرية وجهت الطائرات أيضًا لضرب البنية التحتية لحماس ومواقع تخزين الأسلحة ومواقع المراقبة ومراكز القيادة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية، فجر الأحد، وداهمت عدة منازل فيها.

وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت رجلاً خرج قبل فترة من سجونها، مشيرة لوقوع اشتباكات مع القوة الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن القوات اقتحمت حي المراح بالمدينة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن شاباً واحداً أصيب بالرصاص خلال عملية الاقتحام.