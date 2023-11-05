عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يهاجم 2500 هدف في غزة منذ بدء العمليات البرية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يهاجم أكثر من 2500 هدف في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه هاجم أكثر من 2500 هدف في غزة منذ بدء العمليات البرية بالقطاع.

 

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال إنه منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة قبل أسبوع، تم استهداف أكثر من 2500 هدف من قبل القوات البرية والجوية والبحرية.

 

وأوضح أنه خلال الليل، واصلت القوات المعارك مع عناصر حركة حماس في شمال غزة.

 

ولفت إلى أن القوات البرية وجهت الطائرات أيضًا لضرب البنية التحتية لحماس ومواقع تخزين الأسلحة ومواقع المراقبة ومراكز القيادة.

 

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية، فجر الأحد، وداهمت عدة منازل فيها.

 

وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت رجلاً خرج قبل فترة من سجونها، مشيرة لوقوع اشتباكات مع القوة الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن القوات اقتحمت حي المراح بالمدينة.

 

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن شاباً واحداً أصيب بالرصاص خلال عملية الاقتحام.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة الاحتلال الاسرائيلي العمليات البرية البنية التحتية لحماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

اسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد تحريك أسعار البنزين|مفاجأة سارة

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

حتى لا تتعرض للنصب.. السعر الرسمي لأنبوبة البوتاجاز

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ترشيحاتنا

زلزال يضرب إندونيسيا ولا أنباء عن ضحايا

جيش الاحتلال يطلق 3 رشقات صاروخية على بلدات غلاف غزة

البنوك تحسم أسعار الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

بعد إدانته جرائم الاحتلال.. هجوم إسرائيلي حاد على أوباما |فيديو

في ذكراه.. قصة انضمام حسن عابدين للمقاومة الفلسطينية وهروبه من الإعدام

مصمم لحمل رؤوس حربية.. روسيا تطلق صاروخًا باليستيًا من غواصة نووية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ