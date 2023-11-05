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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي يدعو إسرائيل إلى رفض دعوة وقف إطلاق النار

صدى البلد

دعا رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي، أرييل موسيكانت، الذي يزور إسرائيل حكومة بنيامين نتنياهو إلى رفض أي دعوة لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.

 

وقال موسيكانت "لا يمكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو طلب للمساعدات الإنسانية طالما لا توجد معلومات عن الأسرى لدى حركة حماس".

وأضاف: لقد عرضت علينا مقاطع فيديو عن الجرائم التي ترتكبها حماس، هذه المنظمة بحاجة إلى نهاية، هذا يذكرني بالمحرقة، لا يمكن التسامح معها".

 

وأكد: "لقد قمنا بزيارة إسرائيل في كل حرب منذ عام 1967 وكان من الواضح أننا سنصل إلى هنا بمجرد بدء الحرب، هذه مهمة هدفها أن نقول لدولة إسرائيل: نحن في الجاليات اليهودية في أوروبا معكم".

 

ووجه موسيكانت رسالة للإسرائيليين: "لقد بدأ كل شيء لأننا قاتلنا بعضنا البعض، يجب علينا إعادة بناء الوحدة الداخلية مع إدراك أن الصدع في الأمة أدى إلى مذبحة قُ.تل فيها العديد من اليهود".

 

وردا على سؤال حول المضايقات المتزايدة لليهود الأوروبيين، أجاب: "لقد قفزت معاداة السامية بنسبة 300 إلى 500 في المئة في الأسابيع القليلة الماضية.

 

وتابع: الإيرانيون يخططون لشن هجمات ضد أهداف يهودية، كل ما يمكننا فعله هو مطالبة حكوماتنا أن تفعل كل ما في وسعها لحماية المواطنين اليهود، كل دولة في أوروبا تدعو اليهود الأرثوذكس إلى إخفاء كونهم يهودا، لكن الأمر ليس سهلا، نحن نحمي الجاليات اليهودية بأفضل ما نستطيع".

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