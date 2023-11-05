عاجل.. تشاد تستدعي المسؤول عن سفارتها في إسرائيل

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن تشاد استدعت المسؤول عن سفارتها في إسرائيل للتشاور، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

أدانت تشاد الدولة الواقعة في وسط أفريقيا سقوط ألاف المدنيين الأبرياء في غزة، جراء القصف الإسرائيلي العنيف على المناطق السكنية واستهداف المستشفيات.

ودعت إلى وقف إطلاق النار الذي يؤدي إلى حل مستقر للقضية الفلسطينية.

وتشاد هي الدولة السابعة التي تعيد سفيرها للتشاور، إضافة إلى تركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا والأردن والبحرين.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر من 2200.