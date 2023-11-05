جيش الاحتلال يعترض هدفًا مشبوهًا تجاوز لبنان إلى إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اعتراض هدف مشبوه عبر من لبنان إلى إسرائيل.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي دانيال حجاري عبر حسابه على منصة “إكس”، إن جيش الاحتلال اعترض صباح اليوم جسمًا مشبوهًا تجاوز الحدود من لبنان باتجاه إسرائيل.

ومن غير الواضح ما هو الهدف وما إذا كان قد تم اعتراضه بالفعل، وفقًا لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

جاء ذلك بعد سماع دوي صفارات الإنذار من وابل من الصواريخ القادمة في مستوطنة ماتات الشمالي، بالقرب من الحدود اللبنانية.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كانت هذه التنبيهات وسط هجمات صاروخية متكررة من قبل حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية المتحالفة معها من جنوب لبنان على شمال إسرائيل.