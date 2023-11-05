إسرائيل تقصف لبنان و4 جرحى في استهداف سيارتي إسعاف

أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية أن هناك 4 جرحى في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارتي إسعاف جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية، اليوم الأحد، بتجدد القصف الإسرائيلي على بلدات حدودية جنوب لبنان.

وحسب الوكالة اللبنانية، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منذ الصباح محيط علما الشعب والناقورة واللبونة وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع فوق صور.

من جانبه، ذكر موقع "لبنان 24"، أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدة طربيخا بـ11 قذيفة، كما استهدفت بلدة راميا بـ3 قذائف.

وكان محيط عدد من البلدات (اللبونة، الناقورة، علما الشعب، عيتا الشعب، مروحين، الجبين وبلاط)، تعرض أمس السبت، لقصف مدفعي مُعادٍ.