لحظة بكاء لبلبة بسبب الأحداث في فلسطين .. شاهد

نشرت الفنانة لبلبة، مقطع فيديو قصير عبر حسابها على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه خلال تكريمها بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.

وظهرت لبلبة خلال تكريمها، وهي تبكي على خشبة المسرح بسبب الأحداث في فلسطين، وتدعو لشعبها وأطفالها.

وعلقت لبلبة على الفيديو قائلة: «شكرا للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون على التكريم.. وشكرًا لرئيس المهرجان صفوت يوسف على إصرارك لإقامة هذه الدورة في حب ودعم فلسطين رغم كل الظروف الصعبة والألم الذي نعيشه جميعا.. شكرًا للجالية العربية الذين شاركوا فنانين مصر لإعلان موقفهم ودعمهم لفلسطين.. وشكرًا لفناني مصر المهمومين بقضايا الوطن العربي.. أنتم خير سفراء لبلدكم ودايمًا مشرفين لمصر وللفن المصري في كل مكان في العالم.. ونرفع جميعًا شعار المهرجان.. فلسطين في القلب».

أعمال لبلبة

وكانت كشفت الفنانة لبلبة، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنها تواصل حاليا تصوير فيلم “الجواهرجي” بعد توقف استمر لعدة أشهر.

وقالت الفنانة لبلبة لـ"صدى البلد": "أواصل حاليا تصوير مشاهدى المتبقية من فيلم الجواهرجى فى أحد المستشفيات الكبرى بالتجمع الخامس بعد توقفنا أكثر من مرة، وسعيدة بتعاونى مع هنيدى ومنى زكى وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور".

وفيلم «الجواهرجي» من بطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، ولبلبة، وأحمد حلاوة، وتارا عماد، وأحمد صلاح السعدني، وآسر ياسين، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول وغيرهم، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار ذي طابع كوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

التعاون الثانى بين محمد هنيدي ومنى زكي

وأعرب الكثير من الجمهور عن سعادته بالتعاون الثاني الجديد الذى يجمع بين الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي، بعد حوالي 25 عامًا من مشاركتهما معًا في فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، والذى عرض عام 1998، وحقق نجاحًا كبيرًا للغاية.

وقد شاركت الفنانة منى زكي مؤخرًا جمهورها بصورة مع محمد هنيدي وأحمد صلاح السعدني وتارا عماد على موقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “من كواليس فيلم الجواهرجي.. الحلوين”.