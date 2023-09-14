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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع هنيدي ومنى زكي.. لبلبة تستأنف تصوير فيلم الجواهرجي.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة لبلبة صورة تجمعها بالفنانين محمد هنيدي ، ومني ذكى ، لتعلن عن العودة مجددًا لاستكمال تصوير فيلم "الجواهرجي" بعد فترة من التوقف .
وعلقت لبلبة : بعد توقف فيلم الجواهرجي لاكثر من عام .. لبلبه في صورة من الكواليس مع محمد هنيدي و مني زكي مع المخرج اسلام خيري.

"الجواهرجي":


وفيلم «الجواهرجي» من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم ، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.
وتدور أحداث الفيلم في إطار ذات الطابع الكوميدي ، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.
التعاون الثانى بين محمد هنيدي ومنى ذكي:
وأعرب الكثير من الجمهور عن سعادته بالتعاون الثاني الجديد الذى يجمع بين الفنان محمد هنيدي والفنانة مني زكي، بعد حوالي 25 عامًا من مشاركتهما معًا في فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية.".
والذى عرض عام 1998 ،وحقق نجاحًا كبيرًا للغاية.
وقد شاركت  الفنانة مني زكي مؤخرًا جمهورها بصورة مع محمد هنيدي وأحمد صلاح السعدني وتارا عماد على موقع إنستجرام، وعلقت عليها: "من كواليس فيلم الجواهرجي.. الحلوين.

أخر أعمال هنيدي:
وكان أخر أعمال الفنان محمد هنيدي هو فبلم "مرعي البريمو" ، الذى عرض مؤخرًا فى دور عرض السينمات.

ويشارك محمد هنيدي بطولة فيلم مرعي البريمو الفنانة غادة عادل، أحمد بدير، علاء مرسي، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، محسن منصور، علاء زينهم، نانسى صالح، إنجي على، أحمد سلطان، مارك حجار، كريم مغاوري، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

الفنانة غادة عادل الفنان محمد هنيدي ة منى زكي صعيدى فى الجامعة الامريكية فيلم الجواهرجى محسن منصور أعمال لبلبة

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