وزيرة الخارجية الفرنسية: يجب تفادي اتساع رقعة حرب غزة نحو لبنان

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، أن الفلسطينيين لهم الحق في العيش بسلام، لافتة إلى أن عددًا كبيرًا جدًا من المدنيين لقوا حتفهم في الغارات على غزة.

وأضافت كولونا ، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها القطري، أنه من المقرر أن يعقد مؤتمر في 9 نوفمبر الجاري يتناول احترام القانون الدولي والاحتياجات الأساسية مثل المياه والغذاء.

ولفتت إلى أنه يجب تفادي اتساع رقعة الحرب في المنطقة وخاصة نحو لبنان وعلى أي طرف ألا يفكر في دخول الحرب، كما يجب بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة.

وأوضحت أن فرنسا ستعمل على إعادة الأفق السياسي للنزاع وتحقيق الأمن لإسرائيل والفلسطينيين.

وأشارت الوزيرة إلى أن فرنسا صوتت لصالح قرار وقف إطلاق النار وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في هذا الشأن.

وأكدت أن هناك مسؤولية جماعية لمحاولة إيقاف الكارثة الإنسانية بغزة وإيصال المساعدات إليها بشكل دائم.