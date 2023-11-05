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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أيهما أفضل الدعاء وقت السجود أم قبل التسليم؟.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كثيرا من الناس يسألون أيهما أفضل الدعاء في السجود أم بعد الصلاة فلا شك أن الأفضل الدعاء في السجود لحديث: وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. رواه مسلم.

وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال « ما هو أنسب وقت للدعاء هل وأنا ساجدة فى الصلاة أم بعد التشهد أم بعد الصلاة؟»، أنه إذا كان الإنسان فى وضع لا يستطيع أن يرفع يده بالدعاء فى الصلاة فله أن يدعو كما هو لقوله تعالى { أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ}.

وأشار إلى أن للإنسان أن يدعو فى صلاته سجوده وبعد التشهد وبعد الصلاة وفى وكل وقت وحين حسبما يجد قلبه حاضرًا للدعاء فيدعو الله تعالى.

أعظم دعاء تقوله فى الصلاة 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به ى صلاتي قال قل ((اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم )).

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حكم إطالة الدعاء قبل السلام في ختام الصلاة

يعد من الأمور التي ينبغي معرفتها خاصة وأن الدعاء بعد التشهد مستجاب ، كما أنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- العديد من الأدعية التي تجيب عن سؤال ماهو الدعاء الذى يقال بعد التشهد الاخير وقبل التسليم ، وعن دعاء ختم الصلاة بعد التشهد ، وهذا كله يجعلنا نطمح ونطمع في الحصول على استجابة الدعاء بعد التشهد الأخير ، قبل التسليم من الصلاة ، الأمر الذي يضفي أهمية بالغة لـ حكم إطالة الدعاء قبل السلام في ختام الصلاة ، لاغتنام هذا الفضل العظيم والفوز بالثواب والأجر الكبير، وهو ما يطرح مسألة حكم إطالة الدعاء قبل السلام في ختام الصلاة بل وتتكرر مرارًا ومرارًا، لأننا سنطيل الدعاء قبل السلام في ختام الصلاة لعل الله يستجيب لنا ونصل لمرادنا ومبتغانا.

هل يستجاب الدعاء بعد التشهد أم بعد التسليم ؟

 قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة يجوز ولا إثم فيه.

وورد سؤال للشيخ أحمد وسام، فى إجابته عن السؤال الوارد إليه، خلال فتوى مسجلة له، مضمونه "هل يجوز الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟، إلى أنه يجوز الدعاء ولا حرج فى ذلك، لافتا إلى أنه من الأولى الالتزام بالسنة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حديثه الشريف "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي".

وأضاف أمين الفتوى، أن الصحيح في الصلاة، قراءة التشهد ثم الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يمكن للمصلي الدعاء بما يشاء ويستجيب الله تبارك وتعالى له.

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هل الدعاء بعد التسليم مستجاب ؟ 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “متى يكون الدعاء فى الصلاة قبل التسليم أم بعده؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الوقت بعد التشهد وقبل التسليم من مواطن إجابة الدعاء.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه عقب الصلاة وبعد الفروغ من أذكارها يسن أيضا الدعاء .

أسباب استجابة الدعاء

١- عبادة الله - سبحانه وتعالى- والقيام بالواجبات من صلاة وصوم والإكثار من صلاة النوافل .

٢- الدعاء بما هو خير وعدم الدعاء بقطع الأرحام أو الإثم أو القطيعة.

٣- الاستغفار والتوبة من الذنوب.

٤- حضور القلب بالدعاء والتضرع والخشية من الله واستشعار عظمته.

٥- الدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته وعدم الشرك به.

٦- العمل الصالح وبر الوالدين.

٧- الابتعاد عن المحرمات.

٨- الإلحاح بالدعاء من الله - سبحانه وتعالى-.

٩- استقبال القبلة ورفع اليدين أثناء الدعاء.

١٠- الدعاء للمؤمنين بخير الدنيا والآخرة، فمن دعا لغيره بالخير له مثل ما دعا.

١١- الإكثار من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

أسباب استجابة الدعاء هل الدعاء بعد التسليم مستجاب هل يستجاب الدعاء بعد التشهد أم بعد التسليم أعظم دعاء تقوله فى الصلاة حكم إطالة الدعاء قبل السلام في ختام الصلاة

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