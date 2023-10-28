كيفية تحصين البيت من المشاكل .. هل المسح بالماء والملح يمنع الحسد؟

كيفية تحصين البيت من المشاكل يعاني الكثير من المشاكل في منزله وخلافاته وغضب على أبسط الأمور، قد يصاب المنزل بالعين والحسد والحل في تحصين البيت من المشاكل بآيات من القران الكريم والأدعية النبوية والأذكار لطرد الشياطين والحفاظ على سكن المنزل وهدوءه ، وعند تحصين البيت من المشاكل لابد من استحضار النية والتدبر والخشوع والتركيز أثناء القراءة لأنه من الأمور المهمة حتى نحصل على الفائدة المرجوة بمشيئة الله تعالى وتكون قراءة الآيات بنية الشفاء والحفظ والتحصين للبيت وأهله وبنية طرد الجن والشياطين والعفاريت واخراجهم منه .

كيفية تحصين البيت من المشاكل

احضر إناء او وعاء كبير بحيث تستطيع أن تضع فيه أطراف أصابعك اليمنى داخل الإناء أثناء القراءة ولا ترفعها حتى تنتهى من قراءة الآيات كلها وقرب الإناء إلى فمك عند القراءة وقم بملئه بماء نظيف ثم تضيف له الملح الخشن , وتبدأ بقراءة الآيات المذكورة أدناه بنية الشفاء الحفظ والتحصين للمنزل والنفس وطرد الجن والشياطين وإخراجهم منه والنفخ في الماء مع أثر ريق خفيف بعد قراءة كل آية وتكرار كل آية سبع مرات الى ان تنتهي من جميع الآيات , وبعد الانتهاء من قراءة الآيات تقوم بأخذ نصف الماء فقط ووضعه في رشاش الماء ورش المنزل به .

وفي اليوم الثاني تقوم بإعادة ملئ الوعاء من جديد بالماء بإضافة ماء جديد الى الماء الذي تم القراءة عليه في اليوم الأول وتقرأ الآيات مرة أخرى وتنفخ في الماء كما عملت في اليوم الأول وهكذا بالنسبة للأيام التالية, وهكذا يزداد تركيز الآيات في الماء يوما بعد يوم ويصبح تأثيرها أقوى ، وكيفية تحصين البيت من المشاكل يكون الآيات التي سنذكرها و تقرأ يوميا لمدة 21 يوم متواصل بدون انقطا ويجب الانتباه إلى أن الشياطين قد لا تغادر المنزل بسهولة وتجلس فترة تترصد بالمنزل وأهله وتحوم حول المنزل وتراقبه تنتظر إلى أن يغفل أهل المنزل عن التحصين فتعود من جديد لذلك يجب عدم الاستعجال في إيقاف التحصين , وكذلك فإن استمرار التحصين في حالة علاج المعيون أو المسحور يخفف ويمنع بشكل كبير من تجدد العين أو السحر ويمنع وصول المدد إلى خادم السحر ويساعد في اضعافه وسرعة الشفاء وعدم الانتكاس مرة أخرى.

دعاء تحصين البيت من العين والحسد

بسم الله ارقي داري اللهم ارزقني البركة فيه ووسع لي في داري واحفظ بيتي من كل عين حاقد وعين حاسد ومن كيد الكائدين .

بسم الله على نفسي، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربّي، بسم الله الرحمن الرحيم رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمزني. اللهم بارك لي فيما رزقتني، واصرف عنّي شر الأشرار، وكيد الفجّار، وطوارق الليل والنهار.

هل مسح البيت بالماء والملح يمنع الحسد ؟

لم يرد فى القرآن الكريم ولا السنة النبوية أن مسح البيت بالماء والملح لطرد الشياطين ومنع الحسد، هكذا قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي.

وأجاب “عبد الرازق”، عن سؤال ورد اليه خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماع فيسبوك، مضمونة:" هل مسح البيت بماء مع ملح يطرد الشياطين او يزيل الطاقة السلبية؟"، أن مسح البيت بماء وملح سواء أكان ملح رشيد أو خشن لم يرد فى القرآن الكريم ولا فى السنة النبوية انه يمنع الحسد، أو يزيل الطاقة السلبية.

وأكدت دار الإفتاء، أنه ليس حراما، ولكن الأفضل أن نحصن بيوتنا بسورة البقرة وبالأذكار وبذكر الله.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان لأن اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ناصحا أن نحصن بيوتنا بكلام المولى عز وجل، وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأذكار، أولى من رش الملح.

دعاء لحفظ البيت من المشاكل

دعاء لحفظ البيت من المشاكل تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو ، إلهي وإله كل شيء ، واعتصمت بربي ورب كل شيء ، وتوكلت على الحي الذي لا يموت ، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، حسبي الله الذي هو حسبي ، حسبي الرب من العباد ، حسبي الخالق من المخلوق اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم رد البصر خاسئاً حسيراً، اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها، اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة. اللهم أخرج كل عين حاسدة حاقدة، وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنّت، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أذهب ما حل بسبها من ألم وتعب ومرض ونكد وضيقة في الصدر.

كيفية الرقية الشرعية لتحصين البيت

الرقية الشرعية هي ما يتم الاستعانة به من كلام الرسول الكريم أو من كتاب المولى عز وجل للشفاء من الأمراض والنجاة من الشرور، وهناك شروط أساسية في الرقية الشرعية حتى تكون صحيحة، وهي كما يلي: ينبغي أن تكون بكلام الله وصفاته وأسمائه، أو المأثور عن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. يجب يكون الراقي على اعتقاد كامل بأن الرقية لا تؤثر في حد ذاتها، ولكن بتقدير من المولي وبأمر منه جلا وعلا. وأخيراً، يشترط أن تكون باللغة العربية.

وهذه الرقية تعتمد على قراءة بعض الآيات القرآنية المحددة، والتي يمكن إيضاحها كما يلي: قراءة الأيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فهي كافية لدفع الشرور عن الإنسان. قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين “الفلق والناس” ثلاثة مرات في الصباح والمساء. قراءة سورة البقرة كاملة، فهذه السورة لها فضل عظيم وتطرد الشياطين من المنزل.

دعاء لحل المشاكل فى البيت

اللهم آت نفسي تقواها وزكّها أنت خير من زكّاها، أنت وليّها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، وأعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلى العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع و رب العرش العظيم.

ربّ إني أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عنّي شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في أصعب الظروف وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارحم موتانا وموتى الموحدين واشفِ مرضانا ومرضى الناس أجمعين.

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت.

دعاء لحل المشاكل بين الأخوة

لا إله إلّا الله الملك الحق المبين، لا إله إلّا الله العدل اليقين، لا إله إلّا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حيٌّ لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير.

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا منّ هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللّهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدمت.

بسم الله خير الأسماء، باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، باسم الله افتتحت وبالله ختمت وبه آمنت، باسم الله أصبحت وعلى الله توكلت هو الله ربي لا أشرك به أحدًا -الله أكبر الله أكبر الله أكبر- بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت، الله الله ربي لا أشرك به أحدًا، أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه أحد غيرك، عز جارك وجلّ ثناؤك ولا إله غيرك، اجعلني في عياذك من شر كل سلطان ومن الشيطان الرجيم، اللهم إني أحترس بك من شر جميع كل ذي شر خلقته وأحترز بك منهم وأقدم بين يديك.

دعاء تحصين البيت من العين والحسد

«أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ ».

اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة، اللهم أخرج كل العيون اللامّة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».

دعاء حفظ البيت من الحريق والسرقة

((الَّلهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَالهَدمِ وَالغَرَقِ وَالحَرِيقِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيطَانُ عِندَ المَوتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَن أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدبِرًا ، وَأَعُوذُ بِكَ أَن أَمُوتَ لَدِيغًا) والله سبحانه وتعالى خيرٌ حافظا وهو أرحم الراحمين.

عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك . قال: ما احترق، قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، من قالهن أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالهن آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح : اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم.