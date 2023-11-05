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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب وزير السياحة تلتقي ممثلي إحدى شركات الطيران الصينية لبحث تعزيز التعاون

نائب وزير السياحة
نائب وزير السياحة والآثار

التقت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ممثلي إحدى شركات الطيران الصينية لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وذلك بحضور عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. 

وخلال اللقاء، أكدت نائب الوزير اهتمام الوزارة بالسوق الصينية، وحرصها على العمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر، خاصة في ظل شغف السائح الصينى بالمقصد المصرى، ولا سيما الحضارة والآثار المصرية القديمة. 

وأشارت إلى استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة من خلال تنفيذ حملات ترويجية مشتركة لتسليط الضوء بشكل أكبر وأشمل على التنوع الغنى والفريد في المنتج السياحى المصرى، وإبراز التطور الذي تشهده السياحة المصرية التي تجذب إليها مختلف شرائح السائحين نظراً لقدرتها على تلبية رغباتهم.

من جانبه، قال عمرو القاضي إن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سوف تشارك في الدورة 16 لمعرض السفر والسياحة الخارجية في الصين "COTTM"، المقرر إقامته خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر القادم في إطار الجهود للترويج والتسويق للمقصد المصرى في الصين، خاصة في ظل الاهتمام بالسوق الصينية التي تعد من الأسواق السياحية الواعدة الهامة.

وأكد إمكانية تنظيم زيارات تعريفية لعدد من الصحفيين والمدونين "البلوجرز" الصينيين المهتمين بالسياحة ويتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لزيارة مصر والتعرف على ما تتمتع به من أنماط ومنتجات ومقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة لنقل تجربتهم السياحية في مصر لمتابعيهم عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك للتسويق للمقصد المصرى وتشجيع مزيد من السائحين الصينيين لزيارة مصر.

وأعرب ممثلو الشركة عن اهتمامهم بالعمل في المقصد السياحي المصرى الذى يعد من المقاصد السياحية الهامة لدى السائح الصينى، كما ثمنوا محاور التعاون التي تم استعرضها خلال الاجتماع والتي من المتوقع أن تثمر عن نتائج إيجابية.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة إمكانية التنسيق بين الشركة ومنظمي الرحلات المصريين العاملين في السوق الصينية لبحث سبل تعزيز التعاون والآليات التى يمكن العمل من خلالها الفترة القادمة لتعظيم الاستفادة واستثمار المشاركة المصرية في المعرض السياحى في الصين بأفضل طريقة ممكنة.

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