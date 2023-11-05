النشرة الدينية| دعاء الرجوع من السفر كما ورد عن النبي.. وهذه هي الطريقة المثلى لقبول الاستخارة

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية ، عددا من الفتاوى التي تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.
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